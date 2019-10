Stiri pe aceeasi tema

- Proiectarea și execuția drumului expres Braila – Galați au fost scoase la licitație. Valoarea contractului depașește 530 milioane de lei. Termenul total de execuție și garanție este de 94 de luni, anunța MEDIAFAX.Citește și: Teodor Meleșcanu nu are emoții in privința moțiunii de cenzura: 'Politica…

- Mai mult de 26.000 de hectare, infiintate de fermierii tulceni in anul agricol 2018-2019, au fost afectați de seceta. Valoarea totala a pagubelor este estimata la peste 20 de milioane de...

- Valoarea tranzactiilor realizate pe piata reglementata a Bursei de Valori Bucuresti (BVB) a scazut cu 2%, de la 222,81 milioane de lei in perioada 16 - 20 septembrie, la 218,31 milioane de lei in aceasta saptamana, potrivit informatiilor publicate pe site-ul Bursei de la Bucuresti. In perioada 23 -…

- Compania Nationala de Cai Ferate a lansat licitatia pentru achizitia serviciilor de proiectare si executie lucrari aferente obiectivului 'Modernizarea liniei CF Bucuresti Nord-Jilava-Giurgiu Nord-Giurgiu Nord Frontiera', Lot 1: Redeschiderea circulatiei feroviare pe pod peste raul Arges, intre…

- Bursa de la Bucuresti a inchis cu o evolutie mixta a indicilor sedinta de tranzactionare de marti, iar valoarea tranzactiilor a coborat la 15,4 milioane lei (3,26 milioane euro), de la 17,59 milioane lei (3,72 ...

- Ministrul Turismului, Bogdan Trif, a semnat, marti, contractul de finantare pentru realizarea unui port de agrement pe bratul Borcea al Dunarii, in cadrul proiectului "Dezvoltarea turistica a Bratului Borcea-Calarasi", se arata intr-un comunicat de presa al ministerului remis AGERPRES. Proiectul…

- Industria de media si divertisment din Romania va atinge in 2019 pragul de 3 miliarde de dolari, in crestere cu 7,1% comparativ cu 2018, insa ramane cea mai mica piata din Europa Centrala si de Est (ECE), in contextul in care segmentul ziarelor si revistelor tiparite din Romania isi va continua scaderea,…

- Istanbul, capitala financiara a Turciei si cel mai mare oras din tara cu circa 16 milioane de locuitori, este inchis pentru inregistrarea celor sub protectie temporara, a anuntat luni biroul guvernatorului, potrivit ordinelor venite de la Ministerul de Interne. Acei refugiati sirieni care au fost…