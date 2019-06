Stiri pe aceeasi tema

- Bradley Cooper și Irina Shayk s-au desparțit dupa 4 ani de relație. Actorul laureat cu un premiu Oscar și supermodelul rus au inceput sa se intalneasca in 2015. In martie 2017, cei doi deveneau parinții unei fetițe, Lea De Seine. Acum ca relația lor s-a incheiat in mod oficial, ei iși doresc sa imparta…

- Bradley Cooper si Irina Shayk s-au despartit! Ce legatura are Lady Gaga? Bradley Cooper si Irina Shayk s-au despartit! Dupa cateva zile in care presa internationala a vuit cu referire la faptul ca relatia lor atarna de un fir de ata, revista People a confirmat ca cei doi s-au despartit oficial. Un apropiat…

- Top-modelul Irina Shayk alimenteaza zvonurile privind desparțirea de actorul american Bradley Cooper, dupa ce a ales sa se mute din locuința acestuia din Los Angeles, potrivit Daily Mail, scrie Mediafax.Bradley Cooper, in varsta de 44 de ani, și starul casei de moda Victoria’s Secret, in varsta…

- Irina Shayk și Bradley Cooper sunt pe punctul de a pune capat relației, dupa ce modelul a decis sa se mute din casa celebrului actor. Se pare ca Shayk (33 ani ) a decis sa se mute din reședința din Los Angeles a lui Cooper (44 ani), dupa ce relația lor de patru ani a inceput sa se raceasca. Frumoasa…

- Relația lui Bradley Cooper cu Irina Shayk atarna de un fir de par și doar fiica lor de doi ani ii mai ține impreuna, susțin surse apropiate cuplului citate de Page Six. Relația dintre actorul de 44 de ani și supermodelul rus de 33 de ani a ajuns intr-un impas dupa momentul extrem de intim de la Oscaruri…

- Victoria's Secret are un nou ingeras. Modelul american Grace Elizabeth, in varsta de 22 de ani, este cel de-al saisprezecelea model al celebrei case de moda. Colaborarea a inceput in 2016, dupa un casting. Grace a mai facut de atunci prezentari pentru linia de lenjerie Pink.