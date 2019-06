BPN al PSD. Discuţii despre Congres și propunerile de vicepremieri Referitor la Congresul in care social-democrații vor alege conducerea PSD și vor schimba statutul, in BPN de luni vor fi discuții despre chestiuni organizatorice documentele care vor fi aprobate, participanții, etc, au precizat sursele citate. La ședința CEx de vineri au fost stabilite trei comisii: comisia de statut, comisia care face programul politic, condusa de Marian Oprișan, și comisia care face programul de guvernare, condusa de Mihai Fifor. Un plan avut in vedere ar fi ca PSD sa faca propunere interimara pentru funcția de vicepremier pentru parteneriate strategice, dupa ce președintele… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

