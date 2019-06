Stiri pe aceeasi tema

- Romania detine o suprafata agricola totala de 14.630.072 hectare, din care in proprietate privata 13.699.725 ha (93,6%), in timp ce suprafata arabila este de 9.395.303 hectare, din care in proprietate privata 8.940.204 hectare (95,1%). o statistica realizata de Ministerul Agriculturii pentru Agerpres…

- Suprafata de teren agricol exploatata de persoane fizice si juridice straine era de 422.000 hectare, la finele anului 2018, fiind inregistrate 793 de persoane care utilizau aceste terenuri, potrivit datelor furnizate de Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale (MADR) la solicitarea AGERPRES. Din…

- Directoarea Directiei Judetene pentru Agricultura (DJA), Maria Mahu, a declarat ca rapita a fost cultura cea mai afectata. "Suprafata totala afectata de seceta in proportie de aproape 100% a fost de 5.566,24 de hectare. Din aceasta, circa 4.987 de hectare reprezinta suprafata cultivata cu rapita",…

- Ministrul Agriculturii, Petre Daea, a declarat sambata, la Centrul Antigrindina din localitatea Dancu, ca vor fi infiintate in tara 65 de noi puncte de lansare a rachetelor antigrindina, iar alte patru in judetul Iasi, aici numarul lor urmand sa ajunga la 18. Astfel, urmeaza ca in 2020 sa fie protejate…

- Fermierii romani au depus pana in prezent 287.036 cereri unice de plata pentru o suprafata de 892.916 hectare, in cadrul Campaniei aferente anului 2019, a anuntat, joi, Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA). Campania a demarat pe 1 martie, iar ultima zi de depunere va fi 15 mai 2019.…

- Romania si-a propus ca, in anul 2021, sa aiba 500.000 de hectare cultivate ecologic, a declarat vineri, la Tulcea, secretarul de stat din Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale (MADR), Daniel Botanoiu, in timpul simpozionului "Agricultura ecologica - pilon de sustinere al turismului responsabil…