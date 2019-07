Stiri pe aceeasi tema

- Fostul ministru de externe britanic Boris Johnson preia conducerea guvernului de la Londra miercuri dupa-amiaza, cand Theresa May ii va preda prerogativele functiei, dupa ce la 7 iunie aceasta si-a prezentat demisia ca urmare a esecului incercarii de a-i convinge pe parlamentarii britanici sa sustina…

- 'Il felicit pe Boris Johnson si astept cu nerabdare o buna colaborare. Cele doua tari ale noastre trebuie sa continue sa fie unite printr-o prietenie stransa', a subliniat sefa guvernului german intr-un mesaj pe Twitter postat de catre purtatoarea sa de cuvant Ulrike Demmer. In una din primele…

- Boris Johnson sau Jeremy Hunt va fi anuntat ca prim-ministru al Marii Britanii pe 23 iulie, a transmis marti Partidul Conservator, citat de Reuters si AFP. Partidul a precizat ca votul prin posta la care vor participa in jur de 160.000 de membri ai Partidului Conservator si care va decide cine o va…

- Fostul ministru de externe britanic Boris Johnson, favorit pentru a-i succeda premierului Theresa May si sustinator fervent al unui Brexit dur, a afirmat marti ca ar fi ciudat pentru Uniunea Europeana daca ar impune tarife asupra produselor britanice exportate spre blocul comunitar dupa Brexit, transmite…

- Fostul ministru de externe britanic si actual deputat conservator Boris Johnson, sustinatorul unui Brexit 'dur', si-a consolidat marti avansul in cursa pentru succesiunea prim-ministrului Theresa May, castigand detasat turul al doilea de scrutin desfasurat in cadrul Partidului Conservator, transmite…

- Fostul ministru de externe britanic c a obtinut vineri, la Inalta Curte din Londra, respingerea urmaririi in justitie incepute contra sa pentru ca ar fi mintit in timpul campaniei pentru referendumul privind Brexitul, din 2016, transmit Reuters si AFP, potrivit agerpres.ro.Judecatorii Inaltei…

- Theresa May va demisiona oficial vineri din functia de lider al Partidului Conservator si, implicit, din cea de prim-ministru, ca urmare a esecului ei de a convinge Camera Comunelor sa accepte acordul privind Brexitul pe care l-a convenit cu Bruxelles-ul, ceea ce a condus la amanarea retragerii Regatului…