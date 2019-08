Stiri pe aceeasi tema

- Financial Times noteaza ca unii colaboratori apropiati ai lui Johnson, care s-au exprimat sub acoperirea anonimatului, se asteapta ca la scurt timp dupa inceperea sesiunii parlamentare (3 septembrie) guvernul sa se confrunte in Camera Comunelor cu un vot de incredere. ''Nu ii putem opri sa forteze…

- Brexitul va face din Regatul Unit cel mai minunat loc de pe Pamant, a declarat joi, la Londra, noul premier britanic Boris Johnson, potrivit Reuters preluata de Agerpres. ''Misiunea noastra este livrarea Brexitului la 31 octombrie, cu scopul de a uni si de a reenergiza marele nostru Regat Unit…

- Marea Britanie "trebuie sa paraseasca" Uniunea Europeana pe 31 octombrie, dupa ce amânarea de doua ori a datei Brexitului, a declarat luni ministrul britanic însarcinat cu aceasta problema spinoasa, subliniind ca aceasta voința ambelor parți, potrivit La Libre, citat de Rador.…

- Premierul olandez Mark Rutte a avertizat vineri ca Uniunea Europeana (UE) nu va redeschide negocierile asupra acordului privind Brexitul cu succesorul Theresei May in functia de premier, informeaza AFP, preluata de Agerpres. "Acordul de retragere nu este deschis renegocierii", a declarat Rutte in timpul…

- Ministrul britanic pentru relatia cu parlamentul, Andrea Leadsom, si-a anuntat miercuri demisia, afirmand ca nu mai crede ca guvernul poate sa puna in practica rezultatul referendumului din iunie 2016 in favoarea Brexitului, relateaza Reuters si AFP. "Nu mai cred ca abordarea noastra va pune in practica…

- Boris Johnson, fostul ministru de Externe si un politician pro-Brexit, este principalul favorit printre membrii Partidului Conservator pentru a o inlocui pe Theresa May la conducerea partidului si implicit in functia de premier, relateaza Reuters potrivit news.ro.Conform unui sondaj YouGov…

- Coalitia aflata la putere in Ucraina s-a destramat vineri, dupa un divort intre Frontul Popular si partidul presedintelui ucrainean in exercitiu Petro Porosenko, ceea ce urmeaza sa-i permita presedintelui ales Volodimir Zelenski sa dizolve Parlamentul si sa convoace alegeri legislative anticipate, transmite…

- Fostul ministru britanic de externe Boris Johnson, de asemenea fost primar al Londrei si un sustinator activ a campaniei de iesire a Regatului Unit din UE, a declarat joi ca va candida pentru a-i succeda premierului Theresa May la conducerea Partidului Conservator, relateaza postul BBC, citat de Reuters.…