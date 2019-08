Stiri pe aceeasi tema

- Femeia de 29 de ani, din comuna Lisa, județul Brașov, care in noiembrie 2018, si-a omorat copilul nou nascut, apoi l-a ingropat in gradina, a fost condamnata. Sentința a fost data zilele trecute de Tribunalul pentru Minori și Familie Brașov și nu este definitiva, putand fi contestata in termen de 10…

- Fiul emirului orașului Sharjah a murit, luni, la varsta de 39 de ani la Londra. Sheikh Khalid bin Sultan Al Qasim era designer de moda și locuia in capitala Marii Britanii unde a fondat brandul de imbracaminte Qasimi . In urma morții fiului emirului, Emiratele Arabe Unite au anunțat trei zile de doliu…

- Parlamentul britanic a fost evacuat, luni, din cauza unei alarme de incendiu. Parlamentarii au reintrat in cladire dupa aproximativ 20 de minute, noteaza presa din Marea Britanie. Printr-un mesaj transmis prin sistemul de comunicare interna persoanelor aflate in cladire, inclusiv parlamentarilor, li…

- ''Exista din partea SUA o cerere de extradare, care se va afla maine in fata instantei, dar ieri am semnat ordinul de extradare si l-am certificat, iar acest lucru va fi adus maine in fata judecatorilor'', a spus oficialul britanic. Este de asteptat ca avocatii lui Julian Assange sa conteste decizia…

- Presedintele american Donald Trump a declarat vineri seara ca fostul ministru britanic de externe Boris Johnson ar fi un ''excelent'' prim-ministru pentru a-i succeda Theresa May, care va demisiona pe 7 iunie dupa ce a esuat in realizarea Brexitului, relateaza AFP. Intrebat de tabloidul britanic The…

- O femeie a pus somnifere in laptele cu ciocolata pe care l-a oferit celor patru copii ai ei, inainte sa incerce sa sinucida, scrie Daily Mail. Femeia din Adelaide, in varsta de 47 de ani, a incercat...

- Cinci muncitori romani din Marea Britanie au fost condamnati luni la cate zece ani de inchisoare cu executare pentru viol. Acestia au rapit o adolescenta din fata unui club, au dus-o intr-o parcare ferita si au violat-o pe rand. In plus, au si filmat tot cu telefonul, iar aceste imagini au constituit…

