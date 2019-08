Stiri pe aceeasi tema

- Scumpirile se țin lanț in Republica Moldova. Locuitorii orașelor Glodeni și Basarabeasca vor achita dublu pentru apa și canalizare. Agenția Naționala pentru Reglementare in Energetica a aprobat in ședința de astazi noile tarife.

- Agenția Naționala pentru Reglementare in Energetica se intrunește astazi in ședința urmand sa aprobe noile tarife la energia electrica livrata populației, dar și la serviciile de apa și canalizare.

- Moldovenii vor plati mai mult pentru energia electrica. Cu cat se va majora pretul pentru un kilowat ora va anunta Agenția Naționala pentru Reglementare in Energetica care se va intruni astazi la orele 14:00 intr-o sedinta publica pentru a stabili noile tarife.

- Agentia Nationala pentru Reglementare in Energetica va propune ca tariful de furnizare a energiei electrice de catre Gas Natural Fenosa sa fie de 1,85 lei/kWh, in crestere cu 3,2% fata de solicitarea venita din partea institutiei, de 1,94 lei/kWh, ceea ce reprezinta o crestere de 15 bani, sau 8,6%,…

- Expertul in energetica Sergiu Tofilat scrie ca Agenția Naționala pentru Reglementare in Energetica ar fi trebuit sa ajusteze tariful la gaze „inca in octombrie 2018”, insa nu ar fi facut-o din cauza alegerilor parlamentare din februarie 2019.

- CHIȘINAU, 13 iun – Sputnik. Președintele Republicii Moldova, Igor Dodon a venit cu un apel catre funcționarii publici, angajații structurilor de forța, militari, chemându-i sa recunoasca noului Guvern. De asemenea, el s-a adresat conducatorilor instituțiilor de stat, ministerelor, procurorilor…

- Curtea Constituționala a Republicii Moldova a decis suspendarea temporara a lui Igor Dodon din funcția de președinte al țarii, in urma refuzului acestuia de a dizolva parlamentul, conform unui comunicat emis duminica de CCM.Interimatul va fi asigurat de prim-ministrul Pavel Filip, care este…

- Pentru 31 mai, Agenția Naționala pentru Reglementare in Energetica (ANRE) planifica desfașurarea ședinței publice in cadrul careia ar urma sa fie adoptate mai multe proiecte de hotarari, scrie mold-street.com.