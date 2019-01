Stiri pe aceeasi tema

- Milioane de britanici relocați in Europa ar putea sa nu mai beneficieze de asistența medicala in cazul lipsei unui acord de Brexit. Cetațenii UE din Regatul Unit care fac dovada faptului ca au avut un domiciliu stabil in țara inainte de 29 martie vor fi in continuare eligibili pentru tratamentul NHS,…

- Olanda are 17 milioane de locuitori si 23 de milioane de biciclete. Pentru a incuraja oamenii sa foloseasca tot mai mult acest mijloc de transport, Guvernul olandez este dispus sa-i plateasca lunar.

- Peste 12 mii de oameni din patru localitați vor beneficia de asistența medicala urgenta de calitate. Asta pentru ca in comuna Bacioi din municipiul Chisinau a fost adusa o ambulanța noua, dotata cu echipament modern.

- Anul 2018 s-a dovedit a fi unul de excepție pentru sectorul vitivinicol in general și pentru compania Jidvei din Județul Alba, in particular. La inceputul lunii decembrie, la Jidvei s-a derulat ultima acțiune de recoltare din acest an, o recolta speciala, culeasa de pe parcelele de Gewurztraminer situate…

- Administratia judeteana a alocat peste 2,7 milioane de lei Spitalului Judetean de Urgenta Zalau, pentru achizitia de aparatura medicala in secțiile de ortopedie, interne, O.R.L., A.T.I., cardiologie, compartimentul de oftalmologie și laboratul de radiologie și imagistica. Potrivit oficialilor Consiliului…

- Romania a acceptat sa construiasca doua inchisori care sa respecte Regulile Europene de Detinere. Acestea spun ca fiecare detinut trebuie sa fie incarcerat singur intr-o celula de cel putin 4 metri patrati. Pot dormi mai multe persoane intr-o incapere doar daca reprezentantii penitenciarului stabilesc…

- Prima de asigurare obligatorie de asistenta medicala calculata în suma fixa, se stabileste la nivelul anilor 2014- 2018, adica 4056 de lei. Cifra este mentionata în proiectul legii fondurilor asigurarii obligatorii de asistenta medicala pentru anul 2019, aprobat ieri de Guvern.…

- Consilierul premierului Darius Valcov susține ca Banca Europeana de Investiții evalueaza un spital regional la 530 de milioane de euro, in timp ce Turcia a facut 3 astfel de spitale cu doar 480 de milioane de eur0. Reacția lui Valcov vine dupa ce Corina Crețu a acuzat Guvernul ca nu mai dorește banii…