Boala misterioasă care afectează sute de câini de companie din Norvegia ​Sute de câini din Norvegia sunt afectati de o boala misterioasa, în unele cazuri letala, situație care provoaca îngrijorare în rândul proprietarilor acestor animale de companie, sfatuiti sa evite contactul între patrupedele lor, scrie Agerpres, citând AFP. Potrivit autoritaților sanitare, ceea ce este special la aceasta boala este faptul ca a afectat un numar destul de mare de câini sanatosi, într-un timp scurt si într-un mod fulgerator.

Circa 200 de câini au prezentat în ultimele saptamâni aceleasi simptome - diaree…

Sursa articol: hotnews.ro

