Stiri pe aceeasi tema

- Banca Nationala a Romaniei a votat miercuri limitarea gradului de indatorare la creditele acordate persoanelor fizice, atat cele ipotecare, cat si de consum, reprezentand o premiera dupa anul 2007. Noul regulament va intra in vigoare de la 1 ianuarie 2019. Astfel, potrivit unor surse citate…

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) a votat miercuri regulamentul care prevede impunerea unor grade maxime de indatorare pentru creditele acordate persoanelor fizice, potrivit unor surse citate de Profit.ro.Masura se va aplica atat in cazul creditelor ipotecare, cat si in cazul creditelor de…

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) a votat miercuri regulamentul care prevede impunerea unor grade maxime de indatorare pentru creditele acordate persoanelor fizice, potrivit unor surse citate de Profit.ro.

- Gradul maxim de indatorare va fi de 40% pentru creditele in lei și 20% pentru cele in euro, indiferent daca este credit de consum sau credit ipotecar. In cazul creditelor ipotecare pentru achiziția unei locuințe, gradul maxim crește cu 5 puncte procentuale in situația in care debitorul…

- Banca Naționala va stabili noi modalitați de calcul a gradului de indatorare a solicitanților unui credit, urmand ca imprumuturile destinate refinanțarii altor credite sa nu fie incluse in calculul indatorarii. Refinantarea creditelor ar urma sa faca exceptie de la masura de limitare a gradului de indatorare…

- Refinantarea creditelor ar urma sa faca exceptie de la masura de limitare a gradului de indatorare a populatiei, a afirmat, sambata, la Sinaia, presedintele Consiliului Concurentei, Bogdan Chiritoiu.

- Guvernatorul Bancii Naționale a Romaniei (BNR), Mugur Isarescu,, a declarat, miercuri, ca, prin limitarea gradului de indatorare pentru credite, instituția intenționeaza sa creasca creditarea pe baze sanatoase, in condițiile in care exista lichiditate in piața informeaza mediafax. In contextul…

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) nu renunta la ideea adoptarii unei reglementari cu privire la creditarea populatiei, in sensul limitarii gradului de indatorare. Guvernatorul BNR sustine ca o decizie in acest sens va fi luata in aceasta...