- Smiley iși ia muzica, sufletul și “cea mai tare trupa din sud-estul Europei” și porneste in cel mai mare turneu național sustinut de un artist roman. 15 orase adunate in mai bine de 45 de ore de muzica live, peste 50 de oameni in echipa, lumini, lasere, ecrane, dansatori, invitați surpriza și acces…

- ANPC a inchis astazi un depozit in care se produceau, ambalau și de unde se livra cornuri pentru elevi. Controlul a fost organizat la operatorul economic dupa ce au aparut mai multe probleme intr-o școala din Targu Mureș, susține Sorin Susanu, sef al Corpului de Control de la Autoritatea Nationala…

- Miercuri, 28 august, de la ora 17.30, stadionul “Viorel Mateianu” din Baia Mare se va disputa meciul dintre CS Minaur si ACS Fotbal Comuna Recea, din cadrul fazei a treia nationala din Cupa Romaniei la fotbal. Este primul derby local al saptamanii, deoarece Minaur si Recea vor mai juca peste alte trei…

- Meteorologii anunta cod galben de ploi torentiale, vijelii si grindina pentru 17 judete, valabil marti intre orele 13.00 – 22.00. Judetele vizate de codul galben sunt Maramures, Bistrita-Nasaud, Harghita, Mures, Brasov, Covasna, Sibiu, Alba, Cluj, Bihor, Arad, Hunedoara, Prahova, Dambovita,…

- Ieșirea ALDE de la guvernare este iminenta, spun surse din partid.Nemulțumirile din partid vin de la toate nivelurile. La centru sunt acuzații ca secretarii de stat ALDE au fost trimiși de PSD sa „ascuta creioane” și nu au primit atribuții. In teritoriu, filialele ALDE se plang ca PSD…

- Departamentul pentru Situatii de Urgenta a emis o atentionare de cod galben inundatii pentru judetele: Alba, Arad, Arges, Bacau, Bihor, Bistrita Nasaud, Brasov, Caras Severin, Cluj, Constanta, Covasna, Dambovita, Galati, Harghita, Hunedoara, Maramures, Mures, Neamt, Prahova, Satu Mare, Sibiu, Suceava,…

- Meteorologii anunta ca, joi, zeci de judete se vor afla sub cod galben de ploi, vijelii si grindina, pana la ora 23.00. In unele locuri, cantitatile de apa vor depasi 50 de litri pe metru patrat. Potrivit meteorologilor, joi, de la ora 10.00 la ora 23.00, este cod galben in zonele de deal…

- „Va contactez pentru a va aduce la cunostinta o situatie care probabil este destul de raspandita in intreaga tara. Dezvoltatorul imobiliar care promite constructia a mii de apartamente in intreaga tara, se afla in prezent intr-o situatia cel putin suspecta. Blocurile Maurer Residence din cartierul…