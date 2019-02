Binecuvântare sau lecţie de viaţă? 5 motive COSMICE pentru care întâlneşti o persoană. ATENŢIE! Nimic nu e întâmplător De-a lungul calatoriei noastre prin viata intalnim tot felul de oameni, fiecare dintre ei avand un rol si servind unui scop. De la unii invatam lectii, altii nu au niciun impact asupra vietii noastre. Unii stau mai mult in viata noastra, altii nu. Insa niciunul dintre el nu a intrat intamplator in viata noastra. Iata 5 motive cosmice ale destinului pentru care o persoana apare in viata ta. Nimic nu este intamplator! 1. Sunt oameni care te "trezesc" Iata 5ale destinului pentru care oapare inta. Nimic nu este! 1. Sunt oameni care te "trezesc" Sunt momente in viata fiecaruia dintre noi cand un om iti poate schimba viata. Ajunge in viata ta, aparent intamplator, dar – direct sau… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Din analiza datelor statistice inregistrate la nivelul Politiei Municipiului Alba Iulia rezulta ca, in anul 2018, in municipiul Alba Iulia și in localitatile rurale arondate au fost inregistrate cu 4,39% mai putine sesizari de infracțiuni decat in anul 2017. Criminalitatea contra persoanei a scazut…

- Iata care sunt zodiile care incep anul 2019 in forta, potrivit ele.ro. Berbec Berbecii si-au propus anul acesta sa dovedeasca ca pot mai mult, in special in plan profesional. Sunt hotarati sa arate tuturor, in special sefilor ca au calitatile necesare pentru a fi promovati si ca sunt…

- Serviciul de Ambulanța București se bazeaza și pe voluntari pentru a salva cat mai multe vieți. Așa a aparut ideea unui sistem de alarmare a voluntarilor Serviciului de Ambulanța, in cazul unor situații urgente aflate in locuri publice.

- Horoscop miercuri 2 ianuarie 2019. Vezi PREVIZIUNILE COMPLETE pentru fiecare dintre cele 12 zodii! Horoscop miercuri 2 ianuarie 2019 – Berbec: Te poate cuprinde o determinare de zile mari, ca și cum abia ai revenit la viața și trebuie sa iei decizii rapid. Ar fi bine sa nu faci acest lucru și in numele…

- Oana Lis a ținut sa precizeze pe Facebook ca este o persoana foarte serioasa, in ciuda faptului ca, de cele mai multe ori, "ia viața la mișto". Oana Lis si-a petrecut ziua de Mos Nicolae la pacanele. Sotul ei, Viorel Lis, nici n-a bagat-o in seama "Buna, dragii mei!!! Azi sunt Oana…

- BERBEC – De unde nici nu te astepti, primesti exact solutia de care era nevoie pentru a restabili ordinea corecta a unor lucruri. O consideri o rezolvare justa dupa ce, o vreme, te-ai simtit defavorizat, atacat, criticat pe nedrept. Toate par sa se calmeze in jurul tau si ai din nou motive de multumire.…

- CHIȘINAU, 14 nov – Sputnik. Guvernul a avizat astazi proiectul de lege propus de deputatul Valentina Buliga, potrivit caruia pensionarii din Moldova stabiliți cu traiul în strainatate vor putea sa beneficieze de dreptul la pensie în țara noastra. Guvernul a avizat astazi…