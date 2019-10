Stiri pe aceeasi tema

- Chiar daca numarul celor care consuma ciuperci a caror provenineta sau calitate nu sunt certe, exista totusi situatii in care este bine sa stiti cum pot fi deosebite ciupercile bune de cele oravitoare, scrie realitatea.net.

- Cu peste 200 de tipuri de virusuri responsabili pentru o raceala comuna, inevitabil un adult se va confrunta in general cu 4-5 raceli de-a lungul unui singur an, iar in cazul copiilor numarul creste pana la opt, scrie realitatea.net.

- Andreea Antonescu divorțeaza și nu mai este cale de intoarcere! Jumatatea șatena a trupei Andre a oferit un interviu in exclusivitate pentru Agenția Vip, in care a vorbit despre motivele relațiilor, dar și despre ce planuri de viitor are.

- Daca esti in cautarea unui remediu natural pentru a scapa de kilograme sau daca vrei doar sa faci o detoxifiere, ai la indemana cateva bauturi naturale. Ceai verde cu menta Ceaiul verde optimizeaza oxidarea grasimilor, in timp ce menta si lamaia previn inflamatiile si contribuie…

- * In primul si in primul rand, daca ati avut lucrari prin casa, zugravit, gresie, faianta si alte de-astea si daca ati ramas cu pete, panarama si alte de-astea, iar mesterii au plecat deja, e vina voastra ca n-ati stiut sa-i dresati si sa-i puneti sa-si faca ordine la locul de munca. Si vina noastra,…

- Stresul ne afecteaza viața, astfel ca, ritualul de dimineața este cu adevarat definitoriu pentru felul in care se va desfașura intreaga zi. Butonul „snooze” este primul dușman, care duce la dimineți prelungite in pat, deci evita-l.

- Vasilica Florescu, de la IPJ Olt, ofiterul de la 112, cel care a discutat de doua ori cu Alexandra, a recunoscut ca fata i-a spus unde este, dar el nu stia ca "Bold" este un cartier al Caracalului. Agentul Vasilica Florescu a dezvaluit ca Alexandra i-a spus cartierul unde s-ar afla: "Doua am avut, sa…

- Aromaterapia cu uleiuri esentiale: Expertul in nutriție și medicina netradiționala, Veronica Kalcev, a vorbit in cadrul emisiunii "Sputnik Matinal" despre efectele miraculoase ale uleiurilor esențiale pentru menținerea sanatații fizice și echilibrului emoțional.