- Biletul weekendului pariuri1x2.ro Dupa doua saptamani in care la loc de cinste au stat naționalele, cu meciurile din preliminariile Euro 2020, in acest final de saptamana cautam sa profitam la maximum de revenirea intrecerilor interne. Mizam, la o cota finala de 7.84, pe 6 partide programate,…

- Presa spaniola sustine ca motivul demiterii lui Marcelino nu este legat de prestatiile Valenciei din acest sezon, ci de un conflict avut de Marcelino cu presedintele clubului, Peter Lim. Conform AS, fostul selectioner al nationalei U-21 a Spaniei, Albert Celades, care a ocupat postul de secund…

- Biletul zilei pariuri1x2.ro Contra este extrem de optimist inaintea celui mai greu meci al grupei de calificare. Nu pe aceeași linie, insa, casele de pariuri, care ofera o cota de 8.00 la victoria Romaniei contra Spaniei, respectiv 2.95 pentru pariul 1x. Varianta selectata de noi se ”ține”…

- Biletul zilei pariuri1x2.ro Astazi compunem varianta de bilet din selectii pe 3 sporturi diferite. Investim pe succesul Chinei la Mondialul de baschet. Nationala gazda a turneului mai are nevoie de un singur punct in disputa cu Venezuela, pentru a-si asigura calificare in faza urmatoare a…

- Biletul weekendului pariuri1x2.ro Cautam profitul in pariuri cat mai simple. Mizam cu predilectie pe echipele favorite, insa si pe spectacol. In ultima categorie intra derby-urile Lazio - AS Roma si Arsenal – Tottenham, dueluri in care anticipam goluri ale ambelor formatii. In completare,…

- Echipele calificate in grupele Ligii Campionilor și-au aflat adversarele, iar reacția serii a fost oferita de catre oficialii Slaviei Praga. Reprezentanții gruparii din Cehia au inceput sa rada la aflarea adversarilor din grupele Ligii Campionilor. Cehii vor juca in Grupa F, alaturi de Barcelona,…

- Biletul zilei pariuri1x2.ro Cele trei pronosticuri care alcatuiesc biletul in cota 2 de astazi, reprezinta un mix intre tenis și fotbal. Pariem din nou pe favoriții de la Wimbledon, in selecția de astazi intrand Cilic și Querrey, doi dintre specialiștii turneului de Grand Slem londonez. Pontul…

- Biletul zilei pariuri1x2.ro Pentru primul combo din cadrul intrecerii, luam in calcul 3 dintre marii favoriți de pe tabloul masculin. Khachanov, numarul 9 mondial, il intalnește pe sud-coreeanul Kwon Soon, locul 125 ATP, jucator venit din calificari. Alex Zverev nu va avea un joc extrem de…