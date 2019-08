Stiri pe aceeasi tema

- Bilantul mortilor in urma unei alunecari de teren produse de ploile musonice in sudul Myanmarului a ajuns la 65 pe masura ce operatiunile de cautare au continuat, a informat marti Departamentul de pompieri din aceasta tara, citat de DPA si Xinhua potrivit Agerpres Satul The Phyu Gon, situat la poalele…

- Cautarile victimelor au fost ingreunate duminica de ploile torentiale care afecteaza de o saptamana regiunea si care au determinat si desprinderea unei portiuni din deal transformata intr-o mare de noroi care a acoperit aproape 25 de case din localitatea Paung, din statul Mon.Echipele de…

- Potrivit postului CGTN, care citeaza autoritatile locale, victimele s-au inregistrat in provincia Zhejiang, unde taifunul a atins uscatul in cursul diminetii. Victimelor din China li se adauga si un barbat in varsta de 64 de ani din Taiwan, care a cazut dintr-un copac in timp ce taia cracile ca…

- Circa 228.000 de persoane au fost afectate de inundatiile provocate de furtuni insotite de ploi abundente, care au lovit provincia Jiangxi, din estul Chinei. Dintre acestea, doar 6.351 au fost relocate, au informat duminica autoritatile locale, citate de Xinhua.Intemperiile au afectat provincia…

- Cel putin 18 oameni au murit si 13 sunt dati disparuti in urma inundatiilor care au afectat regiunea rusa Irkuțk, din sud-estul Siberiei, a indicat guvernatorul regional, Serghei Levcenko, pe pagina sa de Instagram, preluat de agentia de presa TASS, citata de Xinhua. Potrivit unei declaratii a diviziei…

- Cel putin 31 de persoane si-au pierdut viata si 15 au fost ranite intr-un accident rutier produs luni in Kashmirul indian, la circa 210 km sud de capitala regiunii, Srinagar, transmite Xinhua potrivit Agerpres 'Intr-un tragic accident, un autobuz a derapat pe un drum de munte si cazut in defileu,…

- Treisprezece persoane au decedat, iar alte 199 au fost ranite in urma unui seism cu magnitudinea 6 produs luni seara in provincia Sichuan din sud-vestul Chinei, a anuntat marti Ministerul pentru Situatii de Urgenta, citat de agentia Xinhua. 20 de persoane ramase blocate sub daramaturi…

- Sapte turisti sud-coreeni si-au pierdut viata si 19 sunt dati disparuti dupa ce vaporul la bordul caruia se aflau s-a scufundat in Dunare, la Budapesta, a informat joi Ministerul sud-coreean de Externe, transmite AFP, conform agerpres.ro.Scrisoare deschisa catre Klaus Iohannis: Mai multe ONG-uri…