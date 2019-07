Bilanţul deceselor în urma inundaţiilor recente din India depăşeşte 200 Bilantul deceselor in urma inundatiilor provocate de precipitatiile din sezonul musonic, care au afectat statele indiene Assam si Bihar, depaseste 200, potrivit relatarilor din presa, informeaza Xinhua potrivit Agerpres.

In statul Assam, situat in nord-est, cel putin 80 de persoane si-au pierdut viata in urma intemperiilor. Mai multe rauri, printre care si Brahmaputra, au depasit cotele de atentie, iar pericolul de inundatii continua sa ramana ridicat in localitatile Kokrajhar si Nalbadhinued din statul Assam.



Potrivit autoritatii pentru managementul dezastrelor din statul…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

