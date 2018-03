Stiri pe aceeasi tema

- Procurorii Parchetului de pe langa Curtea de Apel Timisoara au deschis un dosar penal pentru incaierare si tulburarea ordinii si linistii publice in urma bataii in care a fost implicat si un judecator.

- Un document cuprinzator - dar care are nevoie de parerile iesenilor ca sa fie pus in practica - a fost publicat pe pagina de internet a Primariei. Este vorba de strategia de turism a Iasului pentru urmatorii 12 ani, proiect menit sa scoata orasul (si judetul) dintr-un cvasi-anonimat si sa-l transforme…

- Proiectul “Ramnicul citeste” – un proiect de biblioteca stradala – va lua startul luni, 12 martie, prin amplasarea unui stand de carti in Scuarul ”Mircea cel Batran”. Proiectul se adreseaza tuturor ramnicenilor si urmareste cresterea gradului de acces la cultura prin promovarea lecturii. Prin intermediul…

- Proiectul “Ramnicul citeste” – un proiect de biblioteca stradala – va lua startul luni, 12 martie, prin amplasarea unui stand de carti in Scuarul ”Mircea cel Batran” din Ramnicu Valcea. Proiectul se adreseaza tuturor ramnicenilor si urmareste cresterea gradului de ...

- Joi, 8 Martie 2018, la Baza de Instruire pentru EOD din Ramnicu Valcea, se va desfasura Ziua Presei, in cadrul careia participantii la Cursul de exploatare tactica si analiza tehnica a incidentelor cu dispozitive explozive improvizate (Weapon Intelligence Team/WIT Course) vor fi prezentate exercitii…

- Primaria nu are teren sa faca o parcare publica de mari dimensiuni in centrul Timișoarei, dar șoferii se descurca! Nu e voie cu mașina spre Piața Unirii? Și ce daca? Oricum nu e nimeni sa va vada.

- Copii cu suflet mare! Doi baieti din orasul Orhei au dat dovada ca sunt demni de lauda. Cei doi s-au adresat la Inspectoratul de Politie Orhei precum ca au gasit o suma de bani in centrul orasului.

- Un imigrant african a fost impuscat mortal, luni, in centrul orasului italian Florenta, intr-un incident armat produs in apropiere de Consulatul Statelor Unite, afirma surse citate de publicatiile Il Tirreno si La Repubblica. Incidentul a avut loc luni la pranz pe Podul Vespucci, in centrul…

- Chioșcurile din stația de autobuz din centrul municipiului Sebeș au fost distruse vineri noaptea in urma unui accident rutier. Un șofer a pierdut controlul volanului și a intrat cu mașina in structura de metal. Atat autoturismul cat și chioșcul au fost distruse. Potrivit IPJ Alba, accidentul nu a fost…

- Primaria Timișoara pare sa fie dezinteresata sa se promoveze pe plan european din punct de vedere turistic. Cel puțin asta susține europarlamentarul timișorean Maria Grapini, care spune ca s-a straduit sa includa capitala Banatului intr-un parteneriat european, doar ca nimeni din municipalitate nu participa…

- Daca tot e Martie și e luna Marțișorului, in orașul Drochia au fost observați un grup de tineri necunoscuți care au impodobit un copac cu marțișoare, iar pe stalpi au incleiat zeci de foi ce scrie „buzz".

- Roma va interzice accesul masinilor diesel in centrul orasului incepand cu anul 2024, a anuntat primarul capitalei italiene, conform The Guardian, transmite News.ro . Roma este unul dintre orasele europene cu cel mai intens trafic si gazduieste mii de monumente istorice care sunt afectate de nivelul…

- Accident in centrul orasului Baia Mare. Doua masini s-au ciocnit la intersectia dintre Bulevardul Bucuresti cu Strada Culturii. Au fost implicate doar doua persoane, soferii celor doua masini, iar in urma impactului a rezultat un ranit usor. Din primele cercetari se pare ca accidentul este o consecinta…

- Doua persoane au fost ucise in orasul Zurich, dar situatia este acum sub control, a anuntat vineri dupa-amiaza Politia elvetiana, potrivit Mediafax. “Doua persoane au murit in urma unui atac produs pe Bulevardul Lager / Europa din Zurich”, a confirmat ...

- Zeci de proprietari din zona Vilcele solicita municipalitații focșanene aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru atragerea in intravilan a terenurilor unde și-au construit case. Proiectului PUZ-ului va fi discutat la ședința din aceasta luna a Comisiei tehnice de amenajarea teritoriului…

- CEZ Vanzare ofera un nou beneficiu clientilor sai, oferindu-le posibilitatea de a-si rezerva vizita in Centrele de Relatii cu Clientii CEZ din orasele resedinta de judet: Alexandria, Craiova, Pitesti, Slatina, Targu Jiu, Ramnicu Valcea si Drobeta Turnu Severin. De acum, clientii furnizorului de energie…

- Pompierii din Alba Iulia au intervenit, vineri seara, in centrul municipiului Alba Iulia, in cadrul unui exercitiu, o simulare de incendiu ce a avut in scenariu salvarea unei persoane blocate la etajul patru al unui hotel. Reprezentantii ISU si-au testat capacitatea de interventie cu doua autospeciale,…

- Cartierele din centrul oirasului au ramas fara apa, dupa ce o conducta veche de peste 50 de ani s+a spart, inundand mai multe strazi. Circulatia de pe Bulevardul Ecaterina Teodoroiu este in acest moment deviata pe strada 11 iunie. Articolul HAOS, ACUM, la Targu Jiu: CARTIERE din centrul orasului, LASATE…

- Panica in centrul orașului, dupa ce o ambulanța SMURD s-a grabit sa dea ajutor unui barbat cazut secerat in dreptul magazinului Winmarkt. „A cazut pur și simplu din picioare. Cred ca era și baut; oamenii spuneau ca miroase a alcool.”, ne-a povestit un martor ocular. Ajunși la fața locului, salvatorii…

- Pentru ca anul acesta este celebrat Centenarul Marii Uniri, in Prahova, autoritatile judetene si cele locale au tinut ca manifestarile organizate ieri și dedicate Unirii Principatelor Romane sa aiba o mai mare semnificatie, in comparatie cu cele desfasurate in anii precedenti. Astfel, cel…

- Caz socant in orasul Borsa. Un tanar a fost pur si simplu snopit in bataie din motive inca necunoscute intr-o benzinarie din centrul orasului. Politistii au intrat pe fir si au deschis o ancheta. Bogdan (23 ani), din Borsa a povestit de pe patul de spital cum a fost pur si simplu lovit cu o sticla-n…

- Unirea Principatelor Romane sub conducerea lui Alexandru Ioan Cuza a fost sarbatorita, astazi, la Craiova, de sute de cetațeni și oficialitati. In jur de 500 de oameni dintre care peste 200 de dansatori de la mai multe ansambluri ...

- „Bomba, ascunsa intr-o motoreta, a explodat in piata Pimonchai din centrul orasului Yala, rezultand 3 morti si 19 raniti", a declarat pentru AFP, sub acoperirea anonimatului, responsabilul politiei insarcinat cu ancheta.„Martorii au explicat ca suspectii au oprit motoreta in fata unui stand…

- Baimarenii au iesit in strada pentru a protesta impotriva coruptiei. Ei s-au alaturat zecilor de mii de romani care scandeaza impotriva coruptilor. S-au mobilizat pe retelele de socializare, acolo unde a fost creat si evenimentul denumit, “Va vedem, de la Baia Mare, din toata țara!”, organizat de Scutul…

- In jur de 200 de craioveni protesteaza acum in centrul orașului. Oamenii nu au ținut cont de frigul de afara și au ieșit sa iși strige nemulțumirile. In acest moment se scandeaza: „Guvern de hoți și mafioți”, „Justiție nu corupție”, ...

- Locuitorii municipiului Alba Iulia pot transmite propuneri pentru imbunatatirea spatiului urban in zona centrala. Administratia locala pregateste terenul pentru reglementarile urbanistice in Piata Consiliului Europei, Piata Iuliu Maniu si Parcul Caragiale. Primaria Alba Iulia a inceput etapa premergatoare…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca DN15C Targu Neamt ndash; Piatra Neamt este blocat la km 37 700, in zona localitatii Agapia jud. Neamt , dupa ce un tir a pierdut controlul directiei si a intrat in sant. Evenimentul nu s a soldat cu victime. De asemenea, din…

- SFARȘIT…Angajații de la GOSCOM au taiat bradul din centrul orașului și au inceput sa demonteze instalațiile amenajate. Bradul, inalt de 15 metri, ajuns un morman de surcele și crengi, a fost incarcat intr-o remorca și dus, cel mai probabil, la o groapa de gunoi. In perioada urmatoare va veni și randul…

- Internauții de tot felul au la dispoziție incepand de miercuri, 17 ianuarie 2018, inca o rețea wi-fi gratuita. Rețeaua este disponibila in centrul orașului, in Piața Libertații și s-a inființat ca urmare a unui parteneriat dintre primaria Gherla și Vodafone, a anuntat instituția pe pagina de Facebook.…

- Doua explozii simultane in centrul Bagdadului s-au soldat cu cel putin 16 morti, potrivit serviciilor de securitate, care afirma ca a fost vorba de un atentat sinucigas, informeaza AFP. DPA precizeaza ca deflagratiile s-au produs in Sahet al-Tayaran (Piata Aviatiei) din capitala irakiana.…

- Statuia lui Mihai Eminescu din centrul Galațiului ar putea intra in Cartea Recordurilor. Și asta pentru ca este cea mai vandalizata opera de arta din țara, iar acum este din nou victima hoților.

- Primaria municipiului Cluj-Napoca anunța ca începe lucrarile necesare restaurarii statuii ecvestre a domnitorului Mihai Viteazul, amplasata în orașul nostru în piața cu același nume. De asemenea, primaria va amenaja pe parcursul anului întreaga zona pietonala…

- Centrul „Mihai Eminescu” din Barlad, prin intermediul bibliotecarului Geta Modiga, ne invita sa fim impreuna la manifestarile „ZILELE EMINESCU”… Sambata, 13 ianuarie 2018, de la ora 11:30, se desfasoara manifestarea cu tema Carti noi in colectia Eminesciana – aparute la Editura Junimea din Iasi. In…

- Primaria Sibiu a realizat in perioada noiembrie - decembrie 2017 o serie de lucrari care sa faciliteze accesul și circulația persoanelor cu dizabilitați pe strazile din municipiul Sibiu. La drept vorbind, proiectul a vizat mai multe zone din centrul orașului și principalele bulevarde. Read More...

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe DN7 Sibiu - Ramnicu Valcea, la kilometrul 253, judetul Sibiu, circulatia rutiera se desfasoara pe un singur fir, alternativ, din cauza unui autotren ramas imobilizat pe suprafata carosabila. Se estimeaza ca in aproximativ…

- Valcenii s-au adunat in noul centru din Ramnicu Valcea ca sa petreaca impreuna noaptea dintre ani. Au jucat hore, pe ritmuri populare, au fredonat melodiile celor de la Antract si au dansat pe ritmuri dance, hip-hop si rap (Dody).

- Ospatarii unei cafenele din centrul orasului au alertat noapte trecuta Politia, dupa ce doi tineri au furat banii din sortul de lucru al unui angajat. Polițiștii locali aflați in patrulare azi-noapte, au fost sesizați in jurul orei 01.00, de trei persoane care au reclamat ca doi tineri ar fi intrat…

- Proiectul modifica si completeaza Ordinul nr. 23/2015 privind activitatea de psihologie in MAI. ”Evaluarea psihologica in cadrul procedurilor de resurse umane urmareste selectionarea personalului MAI si se realizeaza in urmatoarele cazuri: a) admiterea candidatilor in institutiile de invatamant…

- UPDATE: Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane a anuntat ca in judetul Valcea, traficul a fost reluat, pe un fir alternativ in ambele sensuri, pe DN7 Ramnicu Valcea – Sibiu, la kilometrul 238. Din cauza accidentului si a ...

- Sub sloganul „De la noi, cu drag, pentru voi!”, in parcul din centrul orașului Campeni a debutat ieri, de la ora 14.00, Targul de Craciun organizat de elevii Colegiului Național „Avram Iancu” din localitate, eveniment caritabil prin care fondurile obținute in urma vanzarii produselor oferite de elevi…

- Joi au ajuns la Suceava cele 10 biciclete electrice achizitionate de Primaria Suceava din fonduri elvetiene, in cadrul Proiectului "Electromobilitate - Vehicule electrice pentru o municipalitate verde".Primarul Ion Lungu a verificat bicicletele electrice care sunt depozitate la Centrul ...

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca din cauza unei coliziuni frontale intre o autocisterna incarcata cu motorina si un autoturism, traficul rutier pe DN7 Pitesti ndash; Ramnicu Valcea este oprit pe ambele sensuri in zona localitatii argesene Draganu.O persoana…

- O familie din Galati si-a parlit, miercuri seara, porcul pe trotuar, intr-o zona centrala a orasului Galati, spre indignarea trecatorilor care au postat imaginile pe internet si au sesizat Politia Locala.

- O mașina a intrat in pietoni intr-o intersecție aglomerata in centrul orașului Melbourne. Poliția australiana l-a arestat pe șofer. Nu exista inca un bilanț oficial cu privire la numarul persoanelor ranite, informeaza BBC Online.

- Un sofer de TIR a fost prins de politisti, marti spre miercuri noaptea, circuland pe sens interzis, pe una din arterele principale din centrul municipiul Braila, potrivit IPJ Braila. Citeste si: Ministerul Sanatatii DA LOVITURA soferilor: Ce BOLI te pot lasa fara permis auto sau te pot impiedica…

- Descoperire macabra intr-o masina oprita in centrul orasului Oradea. Un trecator a fost atras de pozitia nefireasca a unui barbat aflat intr-o masona astfel ca a sunat la 112. Ajunsi la fata locului, salvatorii au incercat in zadar sa-l resusciteze pe sofer.

- O vacuța din Moreni a mancat din decorul de Craciun amenajat in centrul orașului, pațania devenind virala pe internet. Un locuitor al Moreniului, județul Dambovița, a postat pe o rețea de socializare o poza in care se vede cum o vacuța lasata libera pe strazi a mancat decorul din Parcul Central al orașului…

- Sase persoane, intre care se numara si doi copii de patru ani, au fost ranite, duminica dupa-amiaza, intr-un accident de circulatie in care doua masini s-au tamponat pe o strada din municipiul Petrosani, victimele fiind transportate la Urgenta spitalului din localitate pentru investigatii si ingrijiri…

- Identitatea orasului de la malul marii a mai primit o recunoastere prin lansarea celei mai noi carti a binecunoscutei scriitoare constantene, Olga Dutu. Lansarea volumului ce poarta numele „Constanta Culturala” a fost un real succes si a reunit in acest weekend personalitati de seama. Zeci de iubitori…

- Piata Vasile Lupu a fost transformata intr-un fragment de poveste. Sub o cupola imensa de luminite, a fost amenajat o zona foto cu cerbi, globuri iluminate si un urs auriu, care isi asteapta vizitatorii pentru a face poze.