Stiri pe aceeasi tema

- Betty Stoian, fiica lui Florin Salam, a facut dezvaluiri despre starea de sanatate a celebrului manelist. Acesta s-a confruntat cu mai multe probleme in ultima perioada.!E foarte bine, adica nu arata de 40 de ani, e un om matur, intr-adevar, dar eu il vad ca pe un prieten al meu, pentru ca așa l-am…

- Dupa ce in ultima perioada s-a vorbit despre starea de sanatate a lui Florin Salam și despre pauza muzicala pe care a ales sa o faca, fiica acestuia face primele declarații și explica ce se intampla de fapt cu tatal ei. Se pare ca starea de sanatate a manelistului nu este deloc grava, așa cum s-a spus.…

- De cateva zile, Gabriela Cristea si Tavi Clonda nu mai au liniste. Fiica lor cea mica a fost internata, din cauza unei enteroviroze. Tavi Clonda a dat noi detalii despre starea de sanatate a micutei.

- Cornel Palade și fiica lui au o relație speciala. Chiar daca acum se ințeleg de minune, in trecut Ada i-a dat batai de cap tatalui ei și l-a pus intr-o situație delicata. Totul s-a intamplat cand concurenta de la „Te cunosc de undeva” a fugit de acasa. „Odata am cautat-o de am innebunit. Am zis: Nevasta,…

- strong>Medicii i-au recomandat lui Florin Salam sa se opereze urgent. Florin Salam a primit un ultimatum de la medici, și anume sa se opereze de Florin Salam, in varsta de 39 de ani, a fost programat pentru o operație urgenta, informația fiind dezvaluita de surse din anturajul manelistului.…

- In cadrul unui interviu, fiica lui Gheorghe Dinca a oferit informații de-a dreptul dureroase despre ceea ce simte in legatura cu parinții fetelor despre care Gheorghe Dinca spune ca le-a ucis.

- Peluza „Catalin Hildan" a emis din nou un comunicat pe rețelele de socializare. De data aceasta, dinamoviștii dezvaluie, printre altele, faptul ca Florin Prunea, managerul general al lui Dinamo, și staff-ul tehnic al echipei știau de starea precara de sanatate a lui Eugen Neagoe inca din ziua jocului.…