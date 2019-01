Stiri pe aceeasi tema

- Mai multe avioane militare israeliene au lansat vineri un numar de rachete catre regiunea Damasc, declansand apararea anti-aeriana din Siria, care a distrus majoritatea acestora, a anuntat agentia de stiri SANA, relateaza Reuters.

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu a afirmat miercuri ca tara sa este 'pregatita pentru orice scenariu' in contextul informatiilor despre o posibila 'interventie cibernetica' straina in cadrul alegerilor legislative preconizate sa aiba loc la 9 aprilie in Israel, potrivit France Presse, informeaza…

- Secretarul de Stat american Mike Pompeo se va intalni cu premierul israelian Benjamin Netanyahu, in Brazilia, dupa ce Statele Unite au anunțat ca trupele americane vor fi retrase din Siria, a informat joi Departamentul american de Stat, relateaza site-ul postului France 24, relateaza Mediafax.Pompeo…

- Apararea antiaeriana a armatei siriene a intrat in actiune marti impotriva unor "tinte inamice" in apropiere de Damasc, a relatat agentia oficiala Sana, preluata de AFP, conform agerpres.ro. Televiziunea de stat a difuzat o informatie similara, dar niciun dintre cele doua media nu a precizat…

- Premierul Israelului, Benjamin Netanyahu, a incercat duminica sa calmeze ingrijorarile aparute la el in tara dupa anuntul cu privire la retragerea soldatilor americani stationati in Siria, afirmand ca armata israeliana isi va continua lupta impotriva implantarii Iranului in teritoriul aflat sub regimul…

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu a salutat luni decizia presedintelui american Donald Trump de a reimpune sanctiuni impotriva Iranului, calificand-o drept "o decizie curajoasa", informeaza Reuters, potrivit Agerpres."Aceasta zi este una istorica", a spus Netanyahu in fata parlamentarilor…

- Armata israeliana a acuzat sambata Siria ca a ordonat, cu sprijinul Iranului, tirurile de rachete venite in cursul noptii dinspre enclava palestiniana Gaza impotriva Israelului, transmite AFP preluata de Agerpres. 'Tirurile de rachete din cursul noptii impotriva Israelului au fost ordonate…