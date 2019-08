Stiri pe aceeasi tema

- Anchetatorii din Suceava, care au facut sapaturi si au ridicat noi probe din curtea femeii acuzata ca si-a asfixiat copilul nou-nascut, au descoperit resturile a doi bebelusi, care fusesera ingropati imediat dupa nastere, in 2016 si 2018. Conform unor surse din cadrul anchetatorilor, in cele doua gropi…

- Zilnic, cele doua locatii din parcurile Copiilor si Europa, sunt „luate cu asalt” de zeci de copii care isi petrec timpul liber, vacanta, intr-un cadru diferit. „Afluxul de copii este din ce in ce mai mare in zilele de marți, miercuri și joi, cand colegele noastre desfașoara o mulțime de activitați…

- Stim ca ti-ai dori ca puiul tau sa fie imun la intepaturile de insecte, dar, din pacate, lucrurile nu stau asa. Sigur ca privelistea bubitelor ramase pe piele e ingrijoratoare pentru orice parinte, dar nu e cazul sa intri in panica. Fa tot ce poti ca sa le previi si, daca se intampla ca bebelusul…

- Vacanța va veni abia la toamna pentru Oana Sirbu, abia atunci va pleca la mare și in Transilvania, insa asta n-o impiedica pe artista sa se bucure la maximum de zilele sau orele libere pe care le are intre concerte și alte proiecte. Zilnic, bate Bucureștiul cu fiul ei, cu mijloacele de transport in…

- O cantareața celebra are un copil secret. A nascut anul trecut, insa a devenit mama, la doar 18 ani. Cum este posibil asa ceva si care este povestea neștiuta a frumoasei artiste, vedem in clipul de mai sus.

- "Nu cred ca este cazul sa facem un spectacol public din aceste lucruri. Este un dosar de cercetare penala și sa lasam organele statului sa iși faca datoria, iar noi sa avem grija de pacienții pe care ii avem pe listele de așteptare", a afirmat miercuri ministrul Sanatații, Sorina Pintea.

- Biblioteca Universitatii „Stefan cel Mare" din Suceava (USV) a donat Bibliotecii Editurii „Alexandru cel Bun" peste 110 titluri de carte romaneasca (ale unor autori ca Tudor Arghezi, Lucian Blaga, George Bacovia, Nichita Stanescu, Liviu Rebreanu, Ioan Luca Caragiale, Emil ...

- 17.3% dintre copiii scolarizati renunta la scoala anual, ceea ce face ca Romania sa se numere printre primele patru tari din Europa cu cele mai mari rate ale abandonului scolar, conform Eurostat 2018. In plus, datele Institutului National de Statistica arata ca mai mult de 1 din 10 copii, care ar trebui…