Stiri pe aceeasi tema

- Fostul presedinte Traian Basescu a declarat sambata, la Constanta, ca, daca va ajunge europarlamentar, va propune elaborarea unui regulament privind statutul migrantilor, care sa fie aprobat in Parlamentul European, el afirmand ca PMP nu va fi de acord cu ''transformarea UE intr-o uriasa…

- Traian Basescu a declarat ca PMP nu va fi de acord cu "transformarea UE intr-o uriașa moschee". El a precizat ca PMP are inclus in program inclusiv inființarea unei agenții europene care sa centralizeze informațiile serviciilor din statele membre in vederea combaterii atentatelor.Traian Basescu…

- Fostul presedinte Traian Basescu, candidat la alegerile europarlamentare din partea Partidului Miscarea Populara, spune ca partidul pe care il reprezinta nu va fi de acord cu transformarea Uniunii Europene intr-o uriasa moschee si considera ca migrantii care vin in UE trebuie sa se comporte civilizat.

- Traian Basescu propune elaborarea unui regulament cu privire la statutul migrantilor, iar cei care nu respecta regulile sa fie expulzati, dar si infiintarea Politiei de Frontiera Europene, care sa fie capabila sa previna fortarea ilegala a frontierelor. "Uniunea Europeana are problemele ei…

- Traian Basescu a declarat, vineri, la Digi 24, ca Klaus Iohannis nu are adversari in momentul de fata in cursa pentru alegerile prezidentiale, fostul sef al statului spunand ca nici Calin Popescu Tariceanu, nici Dacian Ciolos, nici Liviu Dragnea nu il pot invinge pe actualul presedinte. "Dupa…

- Parlamentul European si Consiliul au ajuns marti, 2 aprilie, la un acord provizoriu privind consolidarea normelor in materie de protectie a consumatorilor si aplicarea mai eficienta a acestora. Principalele imbunatatiri vor fi sporirea gradului de...

- O serie de masuri de contingenta, avand ca scop diminuarea posibilelor efecte negative ale unui eventual Brexit fara acord, au fost adoptate in cadrul reuniunii Consiliului Afaceri Generale, prezidata marti de ministrul delegat pentru Afaceri Europene, George Ciamba, in contextul in care Romania…

- Elvetia va introduce un sistem de cote care sa permita cetatenilor britanici sa vina si sa lucreze in tara in cazul in care Marea Britanie paraseste Uniunea Europeana fara un acord, relateaza Reuters.