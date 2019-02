Stiri pe aceeasi tema

- Fostul presedinte al Romaniei, Traian Basescu, a reactionat pe pagina personala de Facebook dupa ce postul de televiziune Antena 3 l-ar fi prezentat pe fostul presedinte al FNI, Nicolae Popa, drept o victima a justitiei. Fosta sefa a DNA este cercetata penal de Sectia speciala pentru investigarea magistratilor…

- Intrebat daca PMP va trece pragul electoral, la scrutinul europarlamentar, fara numele sau printre candidati, Basescu a spus: "Trece la limita, da, dar mai sigur ar fi cu mine cap de lista". "Deocamdata n-am luat o decizie. Ce va pot spune cert este ca ii voi sustine in campanie", a adaugat…

- Fostul presedinte Traian Basescu a declarat luni, la TVR, ca nu a luat o decizie privind o eventuala candidatura la europarlamentare, dar ca va sustine Partidul Miscarea Populara in campania electorala, informeaza Agerpres.roIntrebat daca PMP va trece pragul electoral, la scrutinul europarlamentar,…

- Premierul moldovean Pavel Filip a declarat miercuri ca guvernul sau este hotarat sa actioneze in vederea unui proces electoral corect, transparent, liber si in conformitate cu normele internationale in perspectiva alegerilor parlamentare din 24 februarie in Republica Moldova, se mentioneaza intr-un…

- Fostul presedinte Traian Basescu a afirmat, in urma unei vizite la Chisinau, unde s-a intalnit cu conducerile a doua partide unioniste, ca pana la alegerile locale trebuie realizata o unificare a partidelor unioniste in asa fel incat fie valorificate voturile celor 30% de unionisti. Potrivit unei postari…

- Fostul președinte al Romaniei, Traian Basescu, a reacționat pe Facebook dupa ce echipa naționala de handbal a pierdut meciul cu Olanda."Romania – Olanda 24 -29. Azi jocul fetelor nu a mers ca in primele trei jocuri de la Campionatul European, dar sansele fetelor noastre de a juca in…

- Fostul presedinte Traian Basescu transmite printr-o postare pe Facebook ca sunt ultimele zile in care liderul PSD Liviu Dragnea „mai poate pleca din fruntea PSD pentru ca vrea el”, pentru ca, peste cateva saptamani, „va fi prea tarziu si va pleca pentru ca a fost dat afara”. Basescu sustine ca Dragnea…