- 'La propunerea MAI, pe ordinea de zi a sedintei de Guvern am avut un proiect de hotarare prin care s-a aprobat scoaterea din Fondul de rezerva a unor locuinte modulare si a unor produse pentru persoanele afectate de fenomene meteo periculoase in judetul Alba. Este vorba despre locuinte modulare,…

- Fondurile de pensii care administreaza cotizatiile romanilor pentru Pilonul II au primit conditii mult mai bune, dupa o luna de negocieri cu Guvernul. Ministrul Finanţelor Publice, Eugen Teodorovici, a anunțat, joi, după sedința Executivului, că Guvernul a decis o nouă…

- Guvernul a adaugat, printr-o ordonanta de urgenta, inca 9 activitati si domenii pe lista celor in care pot fi angajati zilieri, a declarat Nelu Barbu, purtatorul de cuvant al Executivului, informeaza Agerpres.Citește și: Ministrul Economiei, Niculae Badalau: 'Directiva privind protecția consumatorilor…

- Guvernul a aprobat un proiect de lege privind emiterea de moneda electronica, prin care se transpune in legislatia romaneasca articolul 111 din Directiva europeana 2.366/2015, referitoare la reglementarea, autorizarea si supravegherea prudentiala a institutiilor emitente de moneda electronica, a…

- Guvernul a aprobat acordarea unor ajutoare de urgenta in valoare de 550.200 de lei pentru sprijinirea a 147 de familii si persoane singure aflate in situatii de necesitate ori deosebite, a declarat, miercuri, purtatorul de cuvant al Executivului, Nelu Barbu, potrivit agerpres.ro.Citește și: Nimeni…

- Guvernul a decis, miercuri, alocarea a 12 milioane lei pentru continuarea programului „Euro 200” și in anul 2019. Subvenția de 200 euro pentru cumpararea unui computer va putea fi acordata in acest an pentru circa 10.000 de elevi și studenți. “Guvernul a decis alocarea a 12 milioane lei pentru continuarea…

- Guvernul va adopta miercuri o hotarare prin care elevii si studentii care provin din familii cu venituri reduse sunt sustinuti financiar sa achizitioneze calculatoare. 12.000 de tineri vor primi suma de 200 de euro, pentru achizitia de calculatoare, bugetul pe 2019 fiind de 12 milioane de lei. "Guvernul…

- Guvernul a modificat si completat, recent, programul ”Prima masina”, astfel incat vor putea fi cumparate si masini electrice sau hibride noi, a anuntat marti purtatorul de cuvant al Executivului, Nelu Barbu. “Guvernul a adoptat astazi in sedinta modificari si completari aduse programului de stimulare…