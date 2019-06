Stiri pe aceeasi tema

- Barbatul care a ranit o persoana cu arma in Sectorul 2 din București a fost reținut pentru tulburarea ordinii și liniștii publice și lovire și alte violențe. Arma pe care a folosit-o este tip airsoft și neautorizata, informeaza Poliția Capitalei.Poliția Capitalei anunța ca barbatul in varsta…

- Joi noapte, in jurul orei 00.35, politistii au efectuat semnalele regulamentare de oprire a unui autoturism condus pe bulevardul Bucuresti din municipiul Baia Mare. Persoana aflata la volan si-a continuat deplasarea, a patruns pe strada Cosmonautilor, fara a respecta semnificatia indicatorului ,,Acces…

- Un bancomat a fost aruncat in aer, in jurul orei 4.30, la o filiala bancara de pe bulevardul Theodor Pallady, din București. Politistii investigheaza zona si urmeaza sa analizeze imaginile de pe camerele de supraveghere. Politistii Sectiei 13 au fost sesizati, in aceasta dimineata, ca dintr-o filiala…

- Politistii l-ar fi identificat pe barbatul care a amenintat-o pe jurnalista Emilia Sercan, el fiind ofiter de politie, angajat al Academiei de Politie "Alexandru Ioan Cuza" din Bucuresti, conform unor surse judiciare. Emilia Sercan considera incalificabil ca un politist pus in slujba cetateanului sa…

- Dupa cazul elevei de 17 ani din București, careia un șofer Uber i-a vorbit despre viol și i-a propus sa-i dea droguri, un alt șofer al companiei de ridesharing a fost reclamat la Poliție, pentru agresiune. Cei doi tineri care au solicitat cursa susțin ca au fost injurați, scuipați, apoi șoferul le-a…

- Doua persoane sunt audiate de politistii din Capitala dupa ce un barbat a reclamat ca, in urma unui conflict izbucnit in trafic, in Sectorul 4, persoane necunoscute i-au avariat autoturismul, lovindu-l cu bete din lemn. Barbatul nu a fost ranit in urma incidentului.Politia Capitalei a anuntat…