Cu ocazia unui control efectuat in teren, care a vizat combaterea delictelor silvice, politistii Posturilor de Politie Posaga si Ocolis au identificat, la marginea unei paduri situata pe raza localitatii Sagagea, 31 de metri cubi de material lenos taiat ilegal. In urma verificarilor efectuate, politistii au constatat ca lemnul a fost taiat de catre un cetatean de 60 de ani, din comuna Posaga, din padurea ce apartine unui alt cetatean din comuna. Materialul lemnos a fost indisponibilizat si predat persoanei pagubite, iar fata de barbatul care l-a taiat, cercetarile sunt continuate sub aspectul…