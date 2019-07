Stiri pe aceeasi tema

- Astazi, 2 iulie 2019, in jurul orei 00.40, polițiștii de siguranța publica din cadrul Poliției Municipiului Alba Iulia l-au depistat pe un barbat, de 42 de ani, din Alba Iulia, in timp ce conducea un autoturism, pe strada Dr. Aurel Lazar din Alba Iulia, fiind sub influența bauturilor alcoolice. In urma…

- Ieri, 6 iunie 2019, in jurul orei 18.00, polițiștii Serviciului Rutier Alba l-au depistat pe un barbat de 68 de ani, din Cugir, in timp ce conducea un autoturism, pe strada 21 Decembrie 1989 din oraș, fiind sub influența bauturilor alcoolice. In urma testarii conducatorului auto cu aparatul etilotest,…

- Sambata, 1 iunie 2019, in jurul orei 01,00, polițiștii Serviciului Rutier Alba, in timp ce acționau pe strada Septimius Severus din Alba Iulia, au oprit, pentru control, un autoturism condus de un barbat de 41 de ani, din Alba Iulia. In urma testarii conducatorului auto cu aparatul etilotest, a rezultat…

- Ieri, 21 mai 2019, in jurul orei 20.40, polițiștii rutieri din Aiud, in timp ce acționau pe strada Ion Creanga din municipiu, l-au depistat pe un barbat de 65 de ani, din Aiud, in timp ce conducea un autoturism fiind sub influența bauturilor alcoolice. In urma testarii conducatorului auto cu aparatul…

- Ieri, 13 mai 2019, in jurul orei 18.40, polițiștii din Cugir au fost solicitați sa intervina la un accident rutier, soldat cu pagube materiale, produs pe strada Constructorului din oraș. Un barbat de 67 de ani, din Cugir, in timp ce conducea un autoturism, a incercat sa il parcheze și a acroșat un alt…

- Vineri, 10 mai 2019, in jurul orei 23.45, polițiștii din Teiuș, in timp ce acționau pe strada Decebal din Teiuș, au oprit, pentru control, un autoturism condus de un barbat de 31 de ani, din municipiul Suceava. In urma testarii conducatorului auto cu aparatul etilotest, a rezultat valoarea de 0,76 mg/litru…

- Sambata, 4 mai 2019, in jurul orei 23.00, polițiștii de siguranța publica din Sebeș, in timp ce acționau pe strada Lucian Blaga din municipiu, l-au depistat pe un barbat de 40 de ani, din Sebeș, in timp ce conducea un autoturism fiind sub influența bauturilor alcoolice. In urma testarii conducatorului…

- Ieri, 23 aprilie 2019, in jurul orei 17.15, politistii din Cugir l-au depistat pe un barbat de 60 de ani, din Cugir, in timp ce conducea un autoturism, pe strada Stefan cel Mare din oras, fiind sub influenta bauturilor alcoolice. In urma testarii conducatorului auto cu aparatul etilotest, a rezultat…