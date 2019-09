Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii Serviciului de Investigații Criminale, din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Salaj, au pus in aplicare, vineri,13 septembrie a.c., un mandat european de arestare emis de autoritațile din Germania, pe numele unui tanar de 31 de ani. In ziua de 13 septembire a.c., in urma unei acțiuni…

- Ieri, 23 iulie 2019, politistii Compartimentului Urmariri din cadrul Serviciului de Investigații Criminale al Inspectoratului de Poliție Județean Alba, sprijiniti de politistii din Cugir l-au depistat, pe raza orașului Cugir, pe un barbat de 60 de ani, din localitatea Tecuci, Județul Galați, posesor…

- Un tanar in varsta de 21 de ani, din comuna vasluiana Puscasi, a fost arestat preventiv pentru trafic de droguri de risc si introducere in tara, fara drept, de droguri de risc, au informat, miercuri, reprezentantii Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Vaslui. Potrivit unui comunicat de presa remis…

- Un tanar de 27 de ani, din Dej, judetul Cluj, acuzat ca a omorat o femeie care avea o galerie de arta, in Marea Britanie, a fost ridicat, miercuri, de acasa, de politisti, care au pus in aplicare mandatul european de arestare emis pe numele clujeanului, relateaza Mediafax. Politistii din cadrul Directiei…

- Un barbat din Pianu, dat in urmarire de autoritatile franceze, fiind suspectat ca face parte dintr-o rețea de trafic de emigranți, a fost depistat de politistii din Alba, cu sprijinul Biroului SIRENE din cadrul Centrului de Cooperare Politieneasca Internationala al Politiei Romane. La data de 28 iunie…

