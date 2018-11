Stiri pe aceeasi tema

„Nebunia cumparaturilor" continua! Cel mai așteptat maraton de shopping online, Black Friday 2018, nu a ajuns inca la final, iar mega-reducerile duduie. CANCAN.RO, SITE-UL NR.1 DIN ROMANIA, a strans, la un loc, cele mai tari magazine online din Romania și super-promoțiile…

Norii negri nu se risipesc din viața temutului mafiot Nicola Inquieto, italianul care a fost reținut la Pitești, in primavara acestui an, fiind ulterior extradat in Italia. Dupa ce, in urma cu cateva zile, v-am dezvaluit ca magistrații au dispus prelungirea predarii…

Nicoleta Matea, alias "casnica de la Masterchef", a devenit doar o amintire pentru afaceristul turc Noyan Kirman. CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania, l-a intalnit pe businessman la restaurantul Uanderful, insoțit de doua domnițe cochete, in a caror companie parea ca s-a simțit foarte bine.

Decizie de ultima ora in procesul care a scandalizat intreaga tara. Marius Buzea, ex-soferul premierului Emil Boc, a pierdut procesul cu Romatsa, unde a fost angajat ilegal. Nu mai are nicio cale de atac. CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania, va prezinta, in…

Operat in secret, Dani Coman a slabit nu mai puțin de 10 kilograme! Președintele clubului Astra Giurgiu s-a vazut cu un bun prieten dupa intervenția chirurgicala, iar CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania, va prezinta, in exclusivitate, primele imagini cu fostul mare portar al Rapidului dupa externare.

Este oficial! Adrian Mutu s-a impacat cu Alexandra Dinu, iar CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania, are detalii de ultima ora. "Briliantul" a ingropat securea razboiului cu fosta soție, in ceea ce privește plata datoriei de 140.000 de euro, pensia alimentara pentru Mario, primul copil al fostului internațional.

CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania, va prezinta, in exclusivitate, detalii spumoase despre cel mai nou cuplu din showbiz. Daca AICI v-am dezvaluit ca frumoasa Andra Mirona Axentoi s-a combinat, in secret, cu cel mai ravnit și misterios barbat de…