Atenționare meteo pentru multe zone din țară Administrația Naționala de Meteorologie a emis, luni, o atenționare de instabilitate atmosferica accentuata. COD GALBEN Interval de valabilitate: 22 iulie, ora 13 – 22 iulie, ora 18 In intervalul menționat in zonele montane, in cea mai mare parte a Transilvaniei, a Moldovei, precum și in nordul Olteniei și in jumatatea de nord a Munteniei vor fi perioade cu instabilitate atmosferica accentuata ce se va manifesta prin averse cu caracter torențial, frecvente descarcari electrice, intensificari de scurta durata ale vantului, vijelii și pe arii restranse grindina. In intervale scurte de timp sau… Citeste articolul mai departe pe ampress.ro…

Sursa articol: ampress.ro

Stiri pe aceeasi tema

- ATENȚIONARE METEOROLOGICA COD GALBEN Interval de valabilitate: 22 iulie, ora 13 – 22 iulie, ora 18 Fenomene vizate: perioade cu instabilitate atmosferica accentuata Zone afectate: conform textului și harții In intervalul menționat in zonele montane, in cea mai mare parte a Transilvaniei, a…

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis in aceasta dimineața doua noi avertizari cod galben de ploi torențiale, in aproape toata țara, valabile din aceasta dupa-amiaza pana maine dimineața. Astfel, potrivit meteorologilor, in intervalul 22 iulie, ora 13.00 – 22 iulie, ora 18.00, in zonele…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis o avertizare cod galben de instabilitate atmosferica temporar accentuata, valabila in intervalul 11 iunie, ora 10 – 11 iunie, ora 23. In Oltenia, vestul si sudul Munteniei, nordul Moldovei, local in Transilvania si la munte vor fi intervale cu manifestari…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis miercuri un Cod galben de instabilitate atmosferica valabil în 26 de judete pe parcursul întregii zile. Potrivit meteorologilor, pâna la ora 23:00, în Banat, Crisana, vestul si sud-vestul Transilvaniei, nordul Olteniei,…

- Administrația Naționala de Meteorologie a prelungit, miercuri, informarea de instabilitate atmosferica, pana vineri, la ora 23.00. Totodata, meteorologii au emis o avertizare cod galben, valabila pana miercuri la ora 23.00, in cea mai mare parte a tarii. Potrivit ANM, instabilitatea atmosferica va fi…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis o atentionare de cod galben de ploi valabil inmai multe judete din tara, inclusiv in Salaj. Codul galben, cantitați de apa insemnate si instabilitate atmosferica accentuata este valabil incepand de astazi 20 mai, ora 12 pana marti 21 mai, ora 06.…

- Sursa : Administrația Naționala de Meteorologie ATENȚIONARE METEOROLOGICA; COD GALBEN Interval de valabilitate: 01 mai, ora 10 – ora 21 Fenomene vizate: intensificari susținute ale vantului; Zone afectate: conform textului și harții; In intervalul menționat vantul va avea intensificari susținute in…