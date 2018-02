Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetațenii romani ca Organizația Mondiala a Sanatații (OMS) a decis prelungirea masurii de extindere cu inca trei luni a USPII — Urgența de Sanatate Publica de Importanța Internaționala, in urma evaluarii cu privire la pericolul de raspandire a virusului polio…

- O noua metoda de inselaciune iți face loc pe piața, de aceasta data un ”american” profitand de naivitatea unor femei pe care le convinge sa trimita bani in Nigeria. O femeie din Constanța a povestit, pentru replicaonline.ro , cum matușa ei a fost cat pe ce sa fie inșelata de un individ pe Facebook.…

- Stare de urgența in Maldive. MAE a emis atenționare de calatorie. Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetațenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa plece in Maldive ca din cauza crizei polticice, autoritațile locale au declarat stare de urgența pentru 15 zile. Decizia are ca efecte limitarea…

- Violeta Stoica In acest an, rujeola a inceput atacul in forța asupra prahovenilor. Daca, anul trecut, in județul Prahova rar se raportau cazuri confirmate, in fiecare saptamana a lunii ianuarie 2018 au fost inregistrate zeci de noi imbolnaviri cu pojar in randul locuitorilor județului. Din fericire,…

- Inaintea debutului sedintei Consiliului Judetean Maramures de miercuri, 31 ianuarie 2018, seful administratiei judetene, Gabriel Zetea a dorit sa transmita felicitarile sale Sorinei Pintea, manager al Spitalului Judetean de Urgenta ”Dr. Cosntantin Opris” Baia Mare, care a depus juramantul de credinta…

- O femeie in varsta de 50 de ani, internata la Spitalul Clinic Județean de Urgența Arad pentru pneumonie bacteriana, a fost diagnosticata cu gripa. Pacienta are și alta patologie, in prezent fiind internata pe Secția de Anestezie-Terapie Intensiva. Potrivit medicilor, starea sa este stabila. De menționat…

- Curtea Constitutionala a României (CCR) a admis obiectia formulata de Asociatia Registrul Electronic al Animalelor Domestice si de Companie cu privire la dispozitiile OUG 155/2001, declarând neconstitutional textul de lege care obliga vaccinarea doar dupa identificarea câinilor si…

- Organizația Mondiala a Sanatații (OMS) transmite ca vaccinarea impotriva bolilor transmisibile prevenibile este esențiala pentru protejarea sanatații populației. Jumatate din cele 38 de decese din cauza rujeolei din Romania au fost la copii cu varsta de sub 1 an, care nu puteau fi vaccinați.

- In ultimele 24 de ore, in urma acțiunilor intreprinse, polițiștii de imigrari din municipiul București au aplicat sancțiuni contravenționale in valoare de aproape 30.000 de lei pe numele reprezentanților a 4 societați comerciale, pentru nerespectarea prevederilor OG 25/2014 privind incadrarea in munca…

- Vaccinarea impotriva bolilor transmisibile prevenibile prin vaccinare este esențiala pentru protejarea sanatații populației, atrage atenția Organizația Mondiala a Sanatații (OMS). Vaccinurile ajuta organismul sa-și produca proprii anticorpi, asigurand cea mai eficienta metoda de aparare impotriva unor…

- Avertisment OMS: Jumatate din decesele de rujeola au fost la copii mai mici de 1 an, care nu pot fi vaccinati Organizatia Mondiala a Sanatatii atrage atentia ca respectarea schemelor nationale de vaccinare previne aparitia epidemiilor, reprezentand o forma de protectie si pentru copiii care au sub un…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani ca Organizatia Mondiala a Sanatatii[1], in urma evaluarii situației internaționale cu privire la circulația virusului polio (supravegherea circulatiei de enterovirusuri si prevenirea aparitiei cazurilor de paralizie acuta flasca), a actualizat…

- Tarile pentru care se cere obligatoriu vaccinarea antipoliomelita sunt: Afganistan, Nigeria, Pakistan, Republica Democratica Congo și Siria. In sub-regiunea lacului Ciad, dar si pentru toate tarile invecinate lacului, se mentine riscul mare de transmitere a virusurilor polio salbatic (WPV1) si a…

- Epidemia de gripa a facut victime, in special, in randul persoanelor cu varste cuprinse intre 15 și 64 ani. Au fost inregistrate un numar de aproximativ 12.000 persoane care s-au prezentat la serviciul de urgențe pe intreg teritoriul Franței. Autoritațile locale considera ca varful endemic nu a fost…

- Cum poți beneficia de teren gratuit pentru tineri de la Primarie? Tinerii care vor sa-și construiasca o casa pot primi, conform legii, un teren gratuit. Pentru a beneficia de aceasta facilitate, solicitanții trebuie sa indeplineasca mai multe condiții. Regulile pentru acordarea gratuita de teren pentru…

- Femeia nu era vaccinata antigripal și avea mai multe boli, scrie libertatea.ro. In perioada 25 – 31 decembrie 2017 au fost inregistrate 30 de cazuri de gripa. In aceeași perioada au fost raportate 5 cazuri de infecții respiratorii acute severe, potrivit Centrului Național de Prevenire și Control…

- Emanuel Ungureanu a fost audiat miercuri 3 ianuarie, la DIICOT București, in dosarul medicului urolog Mihai Lucan. La ieșire, deputatul USR a facut acuzații dure, la adresa lui Emil Boc, a fostului edil din Cluj Napoca, Gheorghe Funar, si a actualului ministru al Sanatatii, Florian Bodog. „Fac un apel…

- Organizația Mondiala a Sanatații (OMS) avertizeaza ca in unele cazuri aceasta boala respiratorie contagioasa, cauzata de viruși gripali, poate conduce la complicații severe și deces. OMS transmite ca cel mai eficient mod de a preveni gripa este prin vaccinare. La finalul anului 2017,…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Republica Portugheza ca, in zilele de 24 si 25 decembrie 2017, este anuntata o greva generala a personalului de securitate din aeroporturi. Autoritatile portugheze recomanda pasagerilor…

- Cu toate ca, de obicei, gripa se manifesta ușor și majoritatea oamenilor se recupereaza rapid, Organizația Mondiala a Sanatații (OMS) avertizeaza ca in unele cazuri aceasta boala respiratorie contagioasa, cauzata de viruși gripali, poate conduce la complicații severe și deces. De aceea, OMS arata ca…

- Specialiștii de la OMS arata ca vaccinarea ar trebui sa fie facuta cu prioritate de catre persoanele in varsta, femeile insarcinate, copiii mici și persoanele cu afecțiuni de sanatate, precum și de catre personalul medical, cei care sunt cei mai expuși la virusul gripal. In 2017, OMS susține…

- Avocatul Poporului s-a sesizat din oficiu cu privire la absența imunoglobulinei de pe piața medicamentelor din Romania, semnalata de catre mass-media. Sesizarea din oficiu vizeaza posibila incalcare a art. 22, art. 34 și art. 49 din Constituția Romaniei privind dreptul la viața și la integritate fizica…

- Autoritatile lucreaza la o ordonanta de urgenta privind un ajutor de stat care sa acopere costurile angajatilor din IT ce vor reiesi in urma transferului contributiilor de la angajator la angajat, aceasta urmand a fi discutata in sedinta de Guvern de saptamana viitoare, sustine ministrul Finantelor…

- Am sa va relatez o istorie pe cât de dramatica, pe atât de reala, despre cum s-a insinuat statul paralel în sistemul de sanatate. Cum șantajeaza și cum ucide din dorința de a câștiga pe seama cetațenilor cât mai mulți bani. Și vorbim de miliarde de euro. Și pentru a intra…

- "IGSU a luat toate masurile si suntem pregatiti cu capacitati mai mari, deci IGSU a luat toate masurile daca apar situatii, sa putem sa intervenim. Mai avem Inspectoratul General de Aviatie, cu limitele meteo poate sa intervina si mai avem si alte institutii ca MApN, cei de la Drumuri, Ministerul…

- Organizația Mondiala a Sanatații(OMS) recomanda ca, in sezonul gripal 2017-2018, 75% dintre persoanele in varsta sa fie vaccinate antigripal, pentru ca in randul acestora exista cel mai mare risc de boli grave și decese.Datele OMS arata ca in jumatate din țarile europene, printre care și in Romania,…

- Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta "Bistrita" al judetului Bistrita - Nasaud va informeaza asupra faptului ca in data de 16.11.2017, Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta, E.ON Romania si DELGAZ GRID au convenit asupra prelungirii parteneriatului "Impreuna pentru Siguranta". Cu acest…

- Colegiul Medicilor din Romania (CMR) considera ca vaccinarea este un drept al copilului, necesar pentru a obtine cea mai buna stare de sanatate posibila, iar imunizarea reprezent- masura profilactica cu cel mai mare succes din istoria medicini. De aceea, medicii solicita adoptarea cat mai curand…

- Autoritațile franceze au interzis vanzarea și au cerut retragerea unor formule de lapte praf și produse alimentare pentru copii fabricate de gigantul francez Lactalis, dupa descoperirea bacteriei salmonella. Compania franceza Lactalis nu a gestionat corespunzator riscul contaminarii și i s-a ordonat…

- Politistii de frontiera au depistat un nou grup, alcatuit din noua cetateni din Irak si Siria, care incercau sa intre clandestin in tara noastra dinspre Bulgaria, pe jos, pe la frontiera verde, in dreptul localitatii constantene Dumbraveni. In urma cu o saptamana, doi cetateni turci au fost arestati…

- Cei 65 de migranti, intre care 23 de copii, care in 27 noiembrie au fost salvati de politistii romani de frontiera de la bordul unei nave aflate in pericol pe Marea Neagra, au solicitat acordarea unei forme de protectie internationala din partea statului roman si au fost cazati in centrele din administrarea…

- Peste 4.600 imigranti ilegali au solicitat acordarea unei forme de protectie internationala din partea statului roman, de la inceputul anului si pana in prezent, cei mai multi fiind din state precum Irak, Siria, Pakistan, Afganistan.

- Germania: Incendiu intr-o cladire in care locuiau romani Foto: MAE. Ministerul pentru Românii de Pretutindeni a contactat de urgența misiunea permanenta a României de la Berlin și Consulatul General de la Bonn pentru informații legate de incendiul din Bergkamen (Germania) și…

- Peste 30 de persoane au ajuns la spital, vineri, in urma unui incendiu petrecut intr-un imobil din Bergkamen, Germania, in care locuiesc și cetațeni romani, Consulatul General al Romaniei la Bonn intreprinzand, in regim de urgența, demersuri pe langa autoritațile germane pentru afla daca printre…

- "Echipa de control a DSPMB a constatat ca unitatea sanitara a respectat in mare masura termenele prevazute in Planul de conformare pentru anul 2017, stabilit in luna martie, la redeschiderea sectiei ATI din cadrul spitalului. In cadrul controlului efectuat de DSPMB, au fost recoltate 22 probe (15…

- Aflata în Marea Neagra, în noaptea de luni spre marți, la circa 35 de kilometri de țarmul României, travers de Eforie, persoanele aflate la bordul unei nave au cerut ajutor. Ambarcațiunea a fost identificata ca fiind „Ilyada 55”, botezata așadar dupa epopeea…

- Autoritatile au stabilit ca la bordul navei cu migranti ajunsa marti dimineata in Portul Constanta se aflau 66 de persoane, dintre care 31 de barbati, 24 de copii si 11 femei, acestea spunand ca sunt din Irak, Afganistan si Pakistan, si intentionau sa intre ilegal in tara noastra.Citeste si: O…

- Importante case de editura din 16 țari, intre care și Romania, au semnat acorduri cu editura chineza Foreign Languages Press (FLP) pentru traducerea și publicarea celui de-al doilea volum al carții despre guvernare scrise de președintele Xi Jinping, informeaza luni agenția Xinhua. Cele 16…

- In contextul in care furnizorii de gaze naturale au obligatia sa asigure continuitatea aprovizionarii cu gaze naturale a consumatorilor, avand in vedere faptul ca aceasta reprezinta un serviciu public, iar ponderea productiei interne in total consum este de aproximativ 90%, furnizarea de gaze naturale…

- Norul de fum si de cenusa vulcanica se ridica la aproximativ 700 metri inaltime. Gradul de alerta este mentinut la nivelul III (atentionare). Aeroportul international Ngurah Rai din Denpasar este deschis. Zona de restrictie in jurul vulcanului este mentinuta la 6-7,5 km, precizeaza…

- "Un caz din 300 de persoane externate este considerat infectie asociata asistentei medicale. Din datele preliminare ale acestui studiu, arata ca avem 2,6 pacienti cu infectii asociate asistentei medicale la fiecare 100 de pacienti din spitale. Trebuie sa incercam sa imbunatatim capacitatea de diagnostic…