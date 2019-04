Stiri pe aceeasi tema

- Celula de criza la MAE dupa atentatele din Sri Lanka Sri Lankan security personnel and police investigators look through debris outside Zion Church following an explosion in Batticaloa in eastern Sri Lanka on April 21, 2019. A series of eight devastating bomb blasts ripped through high-end hotels and…

- Cel putin 207 de persoane au murit, iar numeroase altele au fost ranite in seria de atentate comise duminica la hoteluri si biserici din Sri Lanka, potrivit celui mai recent bilant anuntat de autoritati, informeaza site-ul cotidianului Le Figaro. Un purtator de cuvant al politiei din Sri Lanka a declarat…

- Sute de protestatari au ieșit în strada miercuri pentru a protesta împotriva președintelui Daniel Ortega, iar opoziția a declarat ca zeci de oameni au fost arestați, scrie Reuters. Autoritațile au fost prezente la protestul din capitala Managua, la care aproximativ 200 de cetațeniau…

- Doua persoane au fost retinute de DIICOT si apoi arestate preventiv pentru mai multe infractiuni, printre care proxenetism, trafic de persoane si trafic de droguri, inforemaza Agerpres.Citește și: Haz de necaz facut de locuitorii celei mai mari comune din Romania: strazile inundate au fost…

- Autoritatile din Sri Lanka au distrus luni in public 769 de kilograme de narcotice care au fost confiscate in timpul unor raiduri efectuate de politie si oficiali vamali in cadrul unei operatiuni de combatere a traficului de droguri, relateaza dpa preluata de Agerpres. Presedintele Maithripala…

- Autoritatile din Sri Lanka au distrus azi in public 769 de kilograme de narcotice care au fost confiscate in timpul unor raiduri efectuate de politie si oficiali vamali in cadrul unei operatiuni de combatere a traficului de droguri, relateaza dpa. Peste 100.000 de persoane sunt retinute in…

- Mii de persoane au ieșit în strada duminica în Moscova , dar și în alte doua orașe din Rusia pentru a protesta fața de restricțiile stricte de internet, în unul dintre cele mai mari proteste din capitala rusa din ultimii ani, relateaza Reuters.Deputații au adoptat luna trecuta…

- Politia muntenegreana a anuntat marti arestarea a noua barbati suspectati de participare la agresiunea impotriva unei jurnaliste de investigatie, ranita prin impuscare in luna mai 2018, transmite AFP, potrivit agerpres.ro.Citește și: Lovitura pentru Laura Codruța Kovesi! Meciul pierdut azi…