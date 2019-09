Stiri pe aceeasi tema

- ASU Politehnica are maine sansa sa-si incheie seria de sapte partide oficiale fara gol marcat sau, dimpotriva, sa-si adanceasca criza de goluri. „Baietii in ghete” joaca in deplasare cu Viitorul Pandurii Tg. Jiu, grupare care evolueaza acasa pe „Municipalul” Drobeta-Tr. Severin. Antrenorul alb-violetilor…

- „Baietii in ghete” au bifat al saselea meci oficial din sapte in acest sezon in care nu reusesc sa marcheze macar un gol. ASU Politehnica a fost invinsa de aceasta data in turul IV al Cupei, pe terenul lui CSM Resita, scor 0-1. Dragos Saulescu a marcat singurul gol al unei partide cu doua galerii […]…

- Debut cu un esec nesurprinzator pentru Mugur Gusatu pe banca lui ASU Politehnica. „Baietii in ghete” au fost invinsi, fara mari probleme, de catre liderul-surpriza Turris Turnu Magurele, scor 2-0. „Baietii in ghete” au rezistat doar o repriza in Teleorman, unde au facut din nou un joc foarte defensiv.…

- „Baietii in ghete” au parte de o misiune aproape imposibila in Teleorman. Mugur Gusatu are batai de cap „la prima strigare” pe banca lui ASU Politehnica, alb-violetii vor fi lipsiti pe terenul liderului de serviciile celui mai in forma junior. In schimb, gazdele de la Turris Turnu Magurele si-au continuat…

- ASU Politehnica a pus capat esecurilor acasa, dar nu a inceput seria victoriilor prin mutarea pe „Stiinta”. La ultimul meci cu Cosmin Petruescu pe banca tehnica, „Baietii in ghete” au remizat alb, scor 0-0, cu Concordia Chiajna. Conducerea alb-violetilor va anunta oficial maine numele noului tehnician.…

- ASU Politehnica nu a reusit sa o invinga pe Szeged-Csanad Grosics Akademia, nou promovata in NB.2, a doua liga din Ungaria. A fost 0-0 dupa un meci de lupta peste granita. Timisorenii vor mai disputa doua jocuri amicale inainte de reluarea campionatului. ASU Poli a inceput mai bine jocul conform site-ului…

- „Baietii in ghete” au incheiat azi stagiul centralizat din Tara Hategului. Inainte de plecarea spre casa ASU Politehnica s-a impus cu 2-1 (2-0) in cel de-al doilea test al verii, jucat impotriva gruparii CS Hunedoara din Liga a III-a. Sub comanda lui Cosmin Petruescu se afla in aceasta perioada si goalkeeperul…

- „Baietii in ghete” au disputat azi dimineata primul joc amical al verii. Traditia s-a respectat pentru ASU Politehnica si intaiul partener de test a fost tot FC Bazos, grupare picata din D-ul timisrean. A fost 9-1 (4-1) pentru alb-violetii timisoreni, in randul carora au debutat achizitiile de pana…