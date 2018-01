Ascultă „Dacă sunt lup”, noua piesă lansată de FreeStay! Florin Ristei , solistul trupei FreeStay, iși spune povestea vieții prin intermediul celei mai recente piese lansate, „Daca sunt lup”. „«Daca sunt lup» este povestea vieții mele. Cu toții avem acea piesa in care ne regasim, iar eu sunt cu totul aici. Imi place dragostea, dar aia frumoasa, in care ești liber. Nu aș putea sa fiu ingradit, sa fiu nevoit sa renunț la libertate sau la activitațile mele. Eu le vreau pe toate, nu ma mulțumesc cu o parte”, spune solistul trupei, Florin Ristei. Piesa vine la cateva luni dupa ce FreeStay a lansat alaturi de Andra „Intre noi nu mai e nimic”. Single-ul a… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol: unica.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Dupa intens aplaudata melodie ”Yodel It” de la ultima ediție Eurovision, mai nimic nu a concretizat viitorul duo-ului muzical ce a obținut pentru Romania locul 7, Ilinca și Alex Florea. Solistul iși mai da o șansa și participa din nou la preselecție, de acesta data singur. Cum celebritatea și concertele…

- Revelionul a prins-o pe Andra pe scena, așa cum ii sta bine oricarui artist super actual. Mii de oameni au aplaudat-o in noaptea dintre ani, ascultandu-i melodiile și bucurandu-se cand le ura “La mulți ani!”. In 2017 a avut performanțe uriașe: a susținut un concert eveniment la Sala Palatului care a…

- Odata cu prima zapada ce s-a pus peste multe orase din Romania, proiectul CandyShop ne surprinde cu un fulg de zapada muzical – “Iarna intre noi”. Single-ul “Iarna intre noi” este compus de catre membrii proiectului CandyShop. Vocea cu un ambitus care ii ofera posibilitati nelimitate, catchy, proaspata…

- "Echame la culpa", clipul celui mai recent succes al portoricanului Luis Fonsi cantat impreuna cu artista americana Demi Lovato, a strans peste 500 de milioane de vizualizari pe YouTube, potrivit companiei sale discografice, Universal Music, citata vineri de EFE. La doua luni de la lansare,…

- Trupa britanica Radiohead o da in judecata pe artista americana Lana Del Rey, pe care o acuza de plagiat. Del Rey a confirmat pe contul ei de Twitter ca va exista un proces. Pe scurt, tipii de la Radiohead o dau in judecata pe Lana, pe motivul ca piesa acesteia, „Get Free“, lansata in 2017, seamana…

- Cântareata americana Lana Del Rey a anuntat ca grupul rock Radiohead a demarat un proces prin care solicita sa fie recunoscut ca autor al unuia dintre cântecele sale, din cauza unor asemanari pe care le-ar avea cu unul dintre cele mai cunoscute single-uri din repertoriul grupului britanic,…

- Solistul trupei Carla’s Dreams pare unul dintre cantareții cu cele mai multe secrete, dar uneori, are momente in care este cat se poate de sincer și dezvaluie detalii din viața sa. In cadrul unui interviu, el a marturisit care este cea mai mare teama a sa, potrivit click.ro. „Am avut fobii generale:…

- Solistul trupei rock U2, Bono a marturisit intr-un interviu acordat pentru The Rolling Stone ca a fost la un pas de moarte. In timpul unei discuții cu co-fondatorul revistei, Jann Wenner, cantarețul a spus a incercat sa nu vorbeasca despre acel moment deoarece a vrut sa se protejeze de ”telenovela”…

- Primaria Capitalei organizeaza, de Revelion, un concert in Piata George Enescu, la care vor canta zeci de artisti romani. Concertul va incepe la ora 19.00, intrarea fiind libera. Holograf, Direcția 5, Mihail, Ovidiu Komornyik, Marcel Pavel, Anna Lesko, Elena Gheorghe, Randi, Lidia Buble, Pepe, Connect-R,…

- Este poate cea mai cantata piesa in perioada sarbatorilor de iarna și totuși nu a fost un succes rasunator. Single-ul ”All I Want For Christmas Is You”, interpretat de Mariah Carey, a reusit sa patrunda intre primele zece pozitii ale topului american Billboard Hot 100 abia in decembrie 2017. Piesa a…

- Voq.ro Ovi lanseaza single-ul “Iernile” In prag de sarbatori, Ovi lanseaza “Iernile”, o piesa plina de emotie, dedicata anotimpului rece. Piesa este compusa de catre artist impreuna cu Gabriel Huiban, iar de productie s-a ocupat Gala Records.“Este dorinta mea de cand m-am intors in Romania sa lansez…

- Asculta prima piesa lansata de Ana Munteanu, castigatoarea Vocea Romaniei 2017! L-a cucerit pe Smiley inca de la blind-uri, cand a interpretat perfect piesa “Bensonhurst blues”. Inca pe atunci, Ana Munteanu, cel de-al 7-lea castigator al Vocea Romaniei, avea sa fie cea mai votata concurenta din echipa…

- Marea majoritate a atleților au câte o metoda pentru a se relaxa înaintea unei competiții, iar Simona Halep prefera sa asculte muzica.Lucrul la care mulți nu s-ar aștepta este, însa, alegerea muzicala a numarului 1 mondial. Halep îl apreciaza pe Marcel Pavel,…

- Voq.ro Oana Radu lanseaza single-ul si clipul “Tu m-ai facut praf” Dupa succesul hiturilor “Tu”, “Ma minteai”, “Ea a fost prima” si “Stai”, single-uri ce au adunat impreuna peste 50 de milioane de vizualizari pe YouTube, Oana Radu revine cu piesa si videoclipul “Tu m-ai facut praf”. Piesa este compusa…

- Stino Grant a revenit la SYL Recordings cu o noua piesa intitulata „Can You Feel It?”. Piesa are o linie de bass caracteristica stilului tech-house tinandu-te in „priza” pana la break, unde un vocal housy fura spectacolul. Daca va place doar instrumentalul, pe langa varianta originala, single-ul contine…

- Trioul olandez Kris Kross Amsterdam, care a aadunat 450 de milioane de accesari pe Spotify cu piesa ”S.E.X.” și peste 100 de milioane de vizualizari pe YouTube cu aceeași piesa, vin acum cu ceva super fresh! Gone is the Night a fost lansata la finalul lunii noiembrie și iți spunem sincer: suna super…

- Voq.ro Serena lanseaza astazi un nou single ”Safari” Serena si-a descoperit pasiunea pentru muzica la doar 14 ani, perioada in care a inceput sa filmeze si primele coveruri. Prima tangenta serioasa cu muzica a fost pe piesa “Nu iese fum fara foc”, urmand o colaborare cu LLP pe piesa “Persia”.Recent,…

- AMI a lansat un nou single, o piesa sensibila care transmite un mesaj puternic ce scoate in evidenta indiferenta si superficialitatea oamenilor – „Indiferența ta”. Piesa este produsa de Adi Colceru și Alex Pelin. Impreuna cu Ami formeaza echipa EpiQ. Artista a realizat și un videoclip ce ilustreaza…

- Miruna Ionescu, in varsta de 25 de ani, in 2013, era cunoscuta in Pitești ca o cantareața de rap. De atunci, aceasta a studiat pentru a deveni psiholog terapeut și planuiește sa iși deschida un cabinet, insa intre timp nu renunța la vlogging și la muzica.

- Pentru ca sunt DEPENDENTi de muzica, baietii de la Deepcentral au revenit cu single-ul “Lacrima mea”, dupa ce au cucerit topurile muzicale cu hitul “Dependent”. Piesa este compusa de catre George Calin si Doru Todorut, membrii Deepcentral, iar proiectul video este realizat de Mihai Ciupitu si evidentiaza…

- Bombonica pentru urechi de astazi este piesa de debut a trupei canadiene Magic!, de pe albumul de studio “Don’t Kill the Magic”. Piesa “Rude” a fost lansata pe 11 octombrie 2013 ca un single promițional, apoi a fost relansata in februarie 2014. Single-ul a avut un succes internațional imens.

- Voq.ro Mihai Chitu lanseaza piesa si videoclipul „Dupa ani si ani”, featuring Elena Ionescu Mihai Chitu colaboreaza cu Elena Ionescu si revine cu single-ul si clipul „Dupa ani si ani”. Piesa subliniaza in versuri o iubire neimplinita, pe care cu greu o poti uita. Single-ul este produs si compus de Dorian…

- A treia saptamana la rand Carlas`s Dreams continua sa-și surpinda fanii și lanseaza inca o piesa. De aceasta data in colaborare cu Delia. Piesa „Inima" are și videoclip, iar Delia apare in ipostaze „senzaționale", cum spunea ateriror solistul trupei Carla`s Dreams.

- Soc in lumea mondena autohtona. O mare vedeta a Antenei 1 a decis sa divorteze. Este vorba despre juratul de la X-Factor si solistul trupei Carla’s Dreams. Solistul trupei a divortat recent in secret de sotia sa, alaturi de care are si un copil, anuntadivortat-16825000" target="_blank"> mediafax.Citește…

- Voltaj și Andra au lansat vineri cel mai emoționant videoclip pentru o piesa romaneasca: ”Nu doar de ziua mea”. “Am incercat sa descriem o realitate trista, prezenta in foarte multe familii. De multe ori, din cauza problemelor financiare sau din alte motive, apar tensiuni si certuri intre parinti, dar…

- Surpriza pentru fanii Andrei si ai artistilor de la Voltaj! Artista, considerata una dintre cele mai talentate de pe scena muzicii din Romania, si Calin Goia impreuna cu colegii sai au colaborat la o piesa sensibila. Versurile single-ului au emotionat-o foarte mult pe sotia lui Catalin Maruta. Melodia…

- The Motans lanseaza un super cover, la doua luni dupa ce ne-a cucerit cu „Nota de plata", o piesa lansata in colaborare cu Inna. Denis a facut punte peste generații, a imprumutat piesa celor de la Compact, „Fata Din Vis" și a cantat-o in maniera proprie.

- Cantarețul american Pharrell Williams și-a prezentat cea mai recenta piesa in fața unui public select, la o petrecere privata, insa aceasta inregistrare inedita nu va fi disponibila decat in 2117

- Voq.ro Vali Boghean canta iubirea in noul single „M-am Indragostit” Unul dintre cei mai romantici artiști din Republica Moldova, Vali Boghean, lanseaza un nou single intitulat “M-am Indragostit (dintr-o intamplare)”. Producția muzicala povește istoria unei iubiri ce a aparut din serendipitate. Starea…

- Voq.ro Geo Da Silva colaboreaza cu Sean Norvis si lanseaza“Gypsy Mama” Geo Da Silva colaboreaza din nou cu Sean Norvis si lanseaza “Gypsy Mama”, o piesa dance, cu influente orientale. Single-ul este compus de cei doi artisti impreuna cu Emanuela Oancea si Alex Tabacar.“«Gypsy Mama» este o piesa foarte…

- Videoclipul piesei "Fata lu' tata" a fost filmat și regizat de Alex Ceaușu, cu care Delia a mai colaborat pentru "1, 2, 3, 4", "Ramai cu bine" sau "Verde Imparat". De look-ul Deliei in videoclip, s-au ocupat Diana Ionescu (make-up), Alex Sarghe (hair), Hilke Muslim (styling), ținute…

- Trupa Proconsul revine cu single-ul “Ce daca ma doare”, o colaborare inedita cu Adrian Despot, solistul trupei Vita de Vie. Este un moment si mai important cu cat piesa “Ce daca ma doare” marcheaza si prima colaborare dintre primul solist Vita de Vie, Bodo (solistul trupei Proconsul) si Adrian Despot…

- Iris revine dupa o pauza de cinci ani cu “Manifest”, o piesa cu un puternic mesaj social. Single-ul este produs de EpiQ, iar videoclipul, regizat de Alex Ceausu, reda in imagini problemele actuale, atat din tara, cat si de peste hotare

- Puerto Rico a triumfat joi noaptea la gala celei de-a 18-a ediții Grammy Latino, datorita premiilor caștigate de artiștii portoricani Luis Fonsi, Rezidente și Lin-Manuel Miranda, printre alții, care au dedicat trofeele țarii lor afectate anul acesta de devastatorul uragan Maria, relateaza EFE. …

- Puerto Rico a triumfat joi noaptea la gala celei de-a 18-a ediții Grammy Latino, datorita premiilor caștigate de artiștii portoricani Luis Fonsi, Rezidente și Lin-Manuel Miranda, printre alții, care au dedicat trofeele țarii lor afectate anul acesta de devastatorul uragan Maria, relateaza EFE. …

- Una dintre cele mai indragite trupe ale momentului, The Motans, revin pe 16 noiembrie pe scena de la Hard Rock Cafe. Cei care vor veni la concert vor avea ocazia sa asculte in premiera piesa “Lilith”, urmatorul single al trupei. Dupa hit-uri precum “Versus”, “August” sau “Weekend”, The Motans ne vor…

- Bono, solistul trupei U2, se numara printre numele de top mentionate in investigatia Paradise Papers, in care se arata ca artistul s-a folosit de o firma din Malta pentru a investi intr-un centru comercial din Lituania. Un reprezentant al cantaretului neaga insa ca acesta ar fi facut vreo greseala si…

- Bono, solistul trupei U2, se numara printre numele de top mentionate in investigatia Paradis Papers, in care se arata ca artistul s-a folosit de o firma din Malta pentru a investi intr-un centru comercial din Lituania. Un reprezentant al cantaretului neaga insa ca acesta ar fi facut vreo greseala si…

- Fanii inscrisi la newsletterul Vita de Vie vor putea asculta „DUR DE-A DURA” inaintea tuturor! Vita de Vie lanseaza noul single & videoclip „DUR DE-A DURA”, pe 8 noiembrie, in cadrul unui concert in clubul Expirat, Sala Compresoarelor. Asa cum s-au obisnuit deja, fanii Vita de Vie abonati la newsletter-ul…

- Mai stie cineva prima piesa lansata de Antonia inainte sa devina celebra Antonia a devenit faimoasa in 2010 multumita hitului sau de atunci, Morena. Cu doi ani inainte, revenita in tara dupa multi ani petrecuti in Statele Unite, artista a inregistrat si a lansat un featuring despre care nu mai stie…

- Connect-R si Andra au colaborat pentru prima oara si se pare ca au gasit reteta succesului! Piesa a fost primita foarte bine de public, iar pe Youtube, clipul este in top Trending Videos pe prima pozitie deja de o saptamana. Pana acum, clipul a strans 4,3 milioane vizualizari. “Am lucrat 1 an de zile…

- Cel mai recent single The Motans, in colaborare cu INNA, se bucura de succes in randul publicului. La doar o luna de la lansare, “Nota de plata” are 10 milioane de vizualizari pe YouTube. Single-ul anterior al celor de la The Motans featuring Delia – “Weekend” are peste 22 de milioane de vizualizari.…

- Cel de-al doilea single Last Night din toamna aceasta vorbeste despre disparitia pasiunii dintr-o relatie, de momentul in care nu se mai poate face nimic. “Faya” continua seria de lansari programate de trupa in aceasta toamna, iar “Big World”, single-ul precedent, se bucura de un adevarat success in…

- Global Records lanseaza in Romania single-ul „Guaya” al artistei Eva Simons. Piesa reprezinta o schimbare in cariera artistei olandeze, aceasta venind pe piața muzicala internaționala cu un nou stil, experimental, și cu un vibe diferit de piesele anterioare. „Guaya” beneficiaza de asemenea și de videoclip…

- Voq.ro TWO lanseaza single-ul si videoclipul “Doare atat de bine” Mihai Gruia si Sorin Brotnei, aka TWO, au single nou. “Doare atat de bine” se lanseaza cu tot cu videoclip, iar personajul principal este Mircea Eremia. Piesa a fost compusa impreuna cu Theea si produsa de baietii de la DOMG (Dorian Oswin…

- Piesa "Semne" este compusa de Connect-R cu versuri inspirate din viata sa, iar Andra a fost invitata sa devina personajul feminin din piesa. "Este o piesa foarte sensibila, despre iubire adevarata, despre stari contradictorii pe care numai un om care iubeste le poate intelege. M-am bucurat…

- Voq.ro Liviu Teodorescu lanseaza single-ul “Asa e ea #DULCE” Liviu Teodorescu, cea mai buna voce masculina din Romania, lanseaza single-ul “Asa e ea #DULCE”, impreuna cu videoclipul oficial. Scrisa si compusa de catre Liviu Teodorescu in propriul sau studio, LiTE Music, piesa “Asa e ea #Dulce” evidentiaza…

- “‘Semne’ este inspirata dintr-o poveste reala, din emotii si stari pe care le-am trait” – Connect-R Connect-R si Andra lanseaza piesa si clipul “Semne”. Cei doi artisti, printre cei mai iubiti si difuzati din Romania, colaboreaza astfel pentru prima oara si dau viata unei povesti despre dragoste si…

- Dupa atitudinea de razvratire din piesa ”Look What You Made Me Do”, Taylor Swift o ia ceva mai chill și vine cu piesa ”Gorgeus”. Deocamdata, artista a lansat doar varianta Lyric Video. Este a treia piesa lansata de pe albumul ”Reputation”, care urmeaza sa apara pe 10 noiembrie. Pana acum au mai fost…

- Voq.ro Tallina lanseaza prima piesa din cariera: „Inima, te vand“ Tallina, pe numele real Andreea Catalina Tuca, lanseaza single-ul de debut „Inima, te vand“, scris si compus de DOMG (Dorian Oswin si Mihai Gruia) in studioul Mango Production. Versurile piesei vorbesc despre o relatie incheiata prematur,…