- Sute de luptatori ai gruparii Stat Islamic s-au predat miercuri si alte sute de camarazi ai acestora au fost prinsi încercând sa fuga din ultima enclava islamista ramasa în estul Siriei, a declarat un comandant din cadrul Fortelor Democratice Siriene, relateaza Reuters. Luptatorii…

- Circa 90 de oameni, dintre care doua treimi sunt copii sub cinci ani, au murit in drum spre o tabara de refugiati din nord-estul Siriei sau la scurt timp dupa sosirea in tabara, a anuntat marti Biroul ONU pentru coordonarea afacerilor umanitare (OCHA), transmite dpa. Principalele cauze ale deceselor…

- Forțele democratice siriene (FDS), dominate de combatanți kurzi, au lansat vineri asaltul final asupra ultimei redute a jihadiștilor, în estul Siriei, a anunțat purtatorul lor de cuvânt, pe Twitter, scrie AFP."Dupa evacuarea a mii de civili și a camarazilor noștri deținuți la…

- În corturi sumare amplasate pe o câmpie arida din nord-estul Siriei, soțiile straine ale jihadiștilor din gruparea Stat Islamic (SI) ramân evazive asupra trecutului lor, stapânite de tensiunile dintre ele și de teama de a fi desparțite de copiii lor, scrie AFP.Într-o…

- Fortele antijihadiste sustinute de Statele Unite spera ca un ultim val de civili sa paraseasca reduta asediata a Statului Islamic (SI) in estul Siriei, iar ONU a indemnat la un efort umanitar urgent vizand persoanele deplasate, relateaza AFP, potrivit news.ro.Citeste si Doi dintre copiii lui…

- Potrivit sursei, loviturile aeriene au vizat o tabara pentru persoane stramutate in zona rurala estica Deir Ezzor. Loviturile aeriene s-au intensificat recent impotriva zonelor controlate de gruparea Stat Islamic (SI) in regiunea de la est de fluviul Eufrat. Sambata, Fortele Democratice Siriene…

- Cel putin 42 de persoane - combatanti ai gruparii Stat Islamic (SI) si civili - au fost ucise intr-un atac cu rachete care a vizat ultima reduta jihadista din estul Siriei, a indicat sambata Observatorul...

- Peste 11.000 de persoane s-au refugiat in ultimele doua saptamani din ultima reduta a gruparii Stat Islamic (SI) in estul Siriei, a indicat joi Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului (OSDO), precizand ca este vorba mai ales despre familii de jihadisti care au fugit din calea ofensivei unei coalitii…