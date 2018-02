Stiri pe aceeasi tema

- Germania s-a declarat ingrijorata cu privire la credibilitatea Statelor Unite ale Americii sub conducerea presedintelui Donald Trump. Nelinistea Berlinului a fost exprimata de seful diplomatiei germane, Sigmar Gabriel, in cadrul Conferintei de Securitate de la Munchen, transmite dpa international.

- Statele Unite ale Americii amenința cu un atac iminent in cazul in care președintele sirian, Bashar al-Assad, va continua sa foloseasca arme chimice in razboiul civil din Siria. „Evaluari publice si fotografii arata in mod clar ca regimul lui Al-Assad continua sa foloseasca arme chimice”,…

- "Atat timp cat nu avem fapte, toate acestea sunt gogosi", a afirmat Serghei Lavrov, intrebat in marja Conferintei de securitate de la Munchen cu privire la inculparile anuntate de SUA impotriva rezidentilor rusi, acuzati de complot pentru favorizarea campaniei lui Donald Trump.In ceea ce…

- "Evaluari publice si fotografii arata in mod clar ca regimul lui Al-Assad continua sa foloseasca arme chimice", a afirmat McMaster. "Este timpul pentru ca toate natiunile sa-i faca raspunzatoru pe regimul sirian si pe sponsorii sai pentru actiunile lor", a adaugat el.McMaster, general de…

- Statele Unite ale Americii vor raspunde cu forta militara daca guvernul presedintelui sirian Bashar al-Assad va continua sa foloseasca arme chimice, a avertizat HR McMaster, consilierul pentru securitate nationala al presedintelui american Donald Trump, intr-o declaratie facuta sambata in marja Conferintei…

- Seful diplomatiei germane Sigmar Gabriel si-a exprimat ingrijorarea in legatura cu credibilitatea Administratiei americane sub presedintia lui Donald Trump, informeaza sambata agentia de presa dpa. "Nu mai suntem siguri ca inca mai recunoastem America", a declarat Gabriel in a doua zi…

- „Guvernul Siriei neaga in mod categoric ca deține arme chimice. Credem ca folosirea unor astfel de arme reprezinta un act imoral și inacceptabil, indiferent de context”, a declarat Faisal Mekdad, ministrul adjunct de Externe al Siriei, citat de site-ul postului France 24. Reacția Guvernului…

- Damascul a negat din nou, miercuri, ca ”poseda” armament chimic, apreciind ca utilizarea acestuia este ”imorala si inacceptabila”, la o zi dupa ce Franta a agitat amenintarea unor atacuri in Siria, relateaza AFP. Supusa unor puternice presuni interntaionale, puterea a autorizat de altfel intrarea…

- Supusa unor puternice presuni interntaionale, puterea a autorizat de altfel intrarea unor ajutoare umanitare in Ghouta de Est, pentru prima oara dupa raidurile sangeroase care au vizat, saptamana trecuta, enclava rebela asediata in apropiere de Damasc. Regimul sirian a fost acuzat ca a comis recent…

- Presedintele francez Emmanuel Macron a declarat ca Parisul va efectua atacuri in Siria daca se dovedeste ca regimul de la Damasc a folosit arme chimice impotriva populatiei civile, informeaza site-ul postului France 24.

- Serviciul ar urma sa aiba si o parte civica si "va avea un cost, dar nu cred ca va fi prohibitiv. Nu e vorba de reluarea incorporarilor masive", a precizat seful statului. Macron s-a intalnit cu presa la palatul Elysee, prilej cu care a anuntat ca nu doreste sa discute prea mult despre…

- Presedintele francez Emmanuel Macron va efectua in jurul datei de 24 aprilie o vizita de stat in Statele Unite ale Americii, prima de acest rang a unui lider strain sub mandatul lui Donald Trump, informeaza miercuri AFP, citand mai multe surse diplomatice. Presedintele Trump a decis la sfarsitul…

- Siria a dezmintit sambata recentele acuzatii ale SUA potrivit carora regimul ar fi folosit arme chimice contra rebelilor in apropiere de Damasc, calificandu-le drept "minciuni", transmite AFP. "Ministerul Afacerilor Externe denunta falsele alegatii ale Statelor Unite potrivit carora guvernul…

- Potrivit lui Mattis, clorul a fost folosit in "numeroase randuri" in atacuri in Siria, "dar ceea ce ne preocupa cel mai mult este posibilitatea ca de curand sa fi fost folosit gaz sarin". Totusi, a adaugat el, SUA nu dispun deocamdata de dovezi in sustinerea acestei ipoteze. Opțiunea…

- Statele Unite ar putea intreprinde noi actiuni militare impotriva fortelor guvernamentale siriene, pentru a descuraja utilizarea armelor chimice, afirma surse oficiale de rang inalt de la Washington. Fara a dezvalui identitatea acestor surse, Reuters citeaza declaratii facute joi presei, potrivit…

- Donald Trump a facut multe anunturi importante la discursul despre Starea Natiunii. ”In ultimul an, lumea a vazut ce am stiut mereu: ca niciun popor de pe lume nu este la fel de neinfricat, de indraznet si determinat ca poporul american. Daca exista un munte, il urcam. Daca exista o frontiera, o…

- Donald Trump vrea sa faca pace cu liderii mondiali la Forumul Economic de la Davos și spune ca sloganul lui ”America First” inseamna ca ca va pune mereu pe primul loc in SUA cand vine vorba de comerț, dar asta nu inseamna ca America va fi singura, scrie BBC News. „Statele Unite sunt deschise pentru…

- Presedintele SUA, Donald Trump, l-a invitat pe omologul sau din Franta, Emmanuel Macron, sa efectueze o vizita de stat la Washington, dar Presedintia de la Paris nu a acceptat inca detaliile programului evenimentului, informeaza postul CNN si cotidianul Le Figaro.

- Politica externa a Romaniei in 2018 "va ramane pe aceleasi coordonate" Presedintele Klaus Iohannis considera ca România poate fi pilonul estic al Uniunii Europene si pledeaza ferm pentru ca relatia transatlantica sa fie întarita. Seful statului a tinut un discurs la întâlnirea…

- Situatia umanitara din provinciile siriene Idlib si Ghouta de Est se va imbunatati substantial odata ce Statele Unite vor incepe cu adevarat lupta impotriva gruparii teroriste Frontul al-Nusra, a declarat luni ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, relateaza site-ul agentiei Tass. In cadrul unei…

- Statele Unite ale Americii au aprobat tarife controversate pentru masinile de spalat si panourile solare importate, scrie BBC. Miscarea este echivalenta cu politica lui Donald Trump, "America prima",...

- Activitatea presedintelui american Donald Trump asupra drepturilor omului in primul sau an de mandat a fost un 'dezastru' si a incurajat oprimarea de catre lideri autoritari in tari precum China si Rusia, a declarat miercuri directorul Human Rights Watch, Kenneth Roth, relateaza Reuters. Kenneth…

- Presedintele american Donald Trump a respins acuzatiile de rasism care au fost lansate la adresa lui dupa ce ar fi spus ca se opune patrunderii in Statele Unite ale Americii a unor imigranti din „cocini de tari”, referindu-se la natiuni din Africa, scrie bbc.com.Trump ar fi folosit aceasta…

- Statele Unite ale Americii nu au reusit sa submineze acordul in domeniul nuclear semnat de Teheran si marile puteri, a declarat duminica presedintele iranian Hassan Rohani, care a calificat acordul respectiv drept o 'victorie durabila' pentru Iran, transmite Reuters, conform agerpres.ro. Liderul…

- Președintele Iranului Hassan Rohani a afirmat ca administrația Donald Trump nu a reușit sa puna în pericol acordul nuclear din 2015 dintre Teheran și șase 6 puteri ale lumii, și ca acest acord e o victorie pe termen lung. Acordul dintre Iran, Statele Unite, Germania, Rusia, Franța,…

- Presedintele american Donald Trump a respins patrunderea in Statele Unite ale Americii a unor imigranti din „cocini de tari", au declarat, joi, surse ale CNN. Una dintre surse a vorbit despre o intalnire cu parlamentarii, care a avut loc joi in Biroul Oval, unde Trump a intrebat: „De ce ne dorim ca…

- Seful diplomatiei iraniene Mohammad Javad Zarif urmeaza sa se întâlneasca joi la Bruxelles cu ministrii de externe din Germania, Franta si Marea Britanie, precum si cu sefa diplomatiei europene Federica Mogherini, pentru a discuta despre acordul nuclear iranian înainte de o decizie…

- In ceea ce privește o posibila reinstaurarea a monarhiei in Romania, in viitor, s-a ridicat problema cum ar vedea partenerii noștri occidentali o asemenea modificare, cu precadere Statele Unite ale Americii, o republica consolidata de secole. Astfel, scriitorul Bogdan Lefter a comentat percepția…

- Importanta economiilor majore din Asia va continua sa creasca in anul 2018 si ulterior, preconizeaza Centrul de Cercetare in domeniile Economiei si Afacerilor (CEBR), un institut cu sediul la Londra, citat de Bloomberg Conform estimarilor, India va depasi Marea Britanie si Franta in 2018,…

- Palestinienii nu vor accepta ”niciun plan” de pace propus de Statele Unite in Orientul Mijlociu, dupa acestea ce au recunoscut Ierusalimul drept capitala a Israelului, a declarat vineri, la Paris, presedintele palestinian Mahmoud Abbas, intr-o intalnire cu Emmanuel Macron care considera ca Washingtonul…

- Franta si Statele Unite sunt determinate sa puna presiune asupra Iranului pentru a renunta la programul nuclear, luand in considerare si posibilitatea implementarii unor noi sanctiuni, a declarat, marti, ministrul de Externe francez Jean-Yves Le Drian, informeaza site-ul agentiei Reuters.…

- Organizatia pentru Eliberarea Palestinei (OEP) a suspendat orice discutii cu Statele Unite ale Americii in procesul de pace palestiniano-israelian pana cand Washingtonul nu va anula decizia presedintelui american, Donald Trump, de recunoastere a Ierusalimului drept capitala a Israelului.

- Șeful diplomației americane, Rex Tillerson a anunțat, vineri, ca Statele Unite ale Americii nu vor reloca probabil ambasada din Tel Aviv la Ierusalim in urmatorii doi ani, scrie AFP. Secretarul de stat american a spus intr-o declarație de presa facuta la Paris ca relocarea ”Nu este ceva care se va intampla…

- Regele Abdullah al II-lea al Iordaniei va intreprinde in aceasta saptamana o vizita in Turcia, in cursul careia se va intalni cu președintele Recep Tayyip Erdogan, cu care va discuta despre posibilitatea ca Statele Unite ale Americii (SUA) sa anunțe recunoașterea Ierusalimului drept capitala a Israelului,…

- Presedintele american, Donald Trump, si francez, Emmanuel Macron, au discutat telefonic luni despre situatia din Irak, precum si din Orientul Mijlociu, a informat Casa Alba intr-un comunicat, relateaza AFP. "Convorbirea telefonica a confirmat relatia stransa dintre Statele Unite si Franta in calitate…

- Regimul lui Kim Jong-un este "cea mai mare amenințare imediata pentru SUA", a avertizat generalul H.R. McMaster, consilierul de securitate naționala al lui Donald Trump. Coreea de Nord este "cea mai mare amenințare imediata pentru Statele Unite", iar potențialul unui razboi între SUA și Coreea…

- Președintele american, Donald Trump, intenționeaza sa anunțe in zilele urmatoare ca Statele Unite ale Americii recunosc Ierusalimul drept capitala a Israelului, și ca se gandește serios la modalitatea de indeplinire a promisiunii facute in timpul campaniei electorale, de a muta Ambasada SUA de la Tel…

- La fel ca și Statele Unite ale Americii, Europa se afla de acum in raza de acțiune a tirurilor cu rachete balistice efectuate de Coreea de Nord, a avertizat joi ministrul apararii din Franța, Florence Parly, informeaza AFP. Prin lansarea, miercuri, a unei rachete balistice intercontinentale,…

- Bitdefender, cel mai mare producator autohton de software, va produce în fabrica grupului german Zollner din Satu Mare o noua versiune a produsului Bitdefender BOX, destinat securitații dispozitivelor smart din locuințe. Versiunea a doua a Bitdefender BOX, dezvoltata integral de echipa…

- Donald Trump a publicat un mesaj pe Twitter, sambata, in care a acuzat CNN ca reprezinta foarte slab Statele Unite ale Americii in lume. Televiziunea a reactionat, raspunzand pe platforma de socializare ca aceasta este una dintre atributiile presedintelui, informeaza hollywoodreporter.com.

- Statele Unite ale Americii vor inceta aprovizionarea cu arme a militiei kurde YPG, potrivit ministrului de Externe din Turcia, Mevlut Cavusoglu, care a spus ca presedintele american Donald Trump a facut aceasta promisiune in timpul unei convorbiri telefonice cu omologul sau turc, Recep Tayyip Erdogan,…

- 'Mai mult din 98% din teritoriu este deja sub controlul trupelor guvernamentale din Siria. Mai exista inca focare de rezistența, dar acestea dispar rapid in urma atacurilor forțelor noastre aeriene și ale aliaților sirieni", a spus Putin.Zeman, unul din puținii lideri europeni care nu iși…

Un barbat care avea in bagaje dispozitive de tip skimming, folosite pentru copierea codurilor PIN ale cardurilor, a fost depistat pe Aeroportul International Iasi, in timp ce se imbarca spre Madrid, de unde ar fi vrut sa ia un alt zbor, spre Lima-Peru. Barbatul a fost depistat pe Aeroportul International