- O englezoaica de 26 de ani, a fost ucisa de turci in orașul Afrin, in timp ce lupta alaturi de armata kurda. Anna Campbell s-a inscris voluntar alaturi de kurzi atunci cand aceștia luptau impotriva ISIS, dar dupa infrangerea acestora nu s-a intorc in Marea Britanie ci a ramas alaturi de aceștia, scrie…

- Armata israeliana a anuntat ca a atacat, in noaptea de sambata spre duminica, o instalatie subterana a Hamas in Fasia Gaza si a distrus un tunel in constructie ce ar fi putut servi pentru atacuri, informeaza AFP. Aceste atacuri, lansate ca represalii dupa explozia sambata a unui dispozitiv-capcana de-a…

- Presedintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, a acuzat Alianta Nord-Atlantica ca nu a sprijinit campania Ankarei impotriva militantilor kurzi din nord Siriei, informeaza site-ul agentiei de stiri Reuters.

- Armata rusa a oferit trecere libera rebelilor din enclava Ghouta de est de langa Damasc, propunandu-le sa predea fortelor guvernamentale siriene ultimul bastion al rezistentei, informeaza Reuters. Ministerul rus al apararii a anuntat ca rebelii pot parasi zona impreuna cu familiile si cu armamentul…

- Un avion rusesc de transport s-a prabusit marti in Siria, in apropierea bazei aeriene de la Hmeimim, a anuntat Ministerul Apararii de la Moscova, transmit RIA si Reuters. Toate persoanele aflate la bord - 26...

- Politistii israelieni au venit vineri la domiciliul premierului israelian, Benjamin Netanyahu, pentru a-i pune intrebari pentru prima data cu privire la un caz de coruptie in care este implicata cea mai mare companie de telecomunicatii din tara - Bezeq, relateaza Reuters, citand Radio Isarel.

- Coreea de Nord a negat, joi, ca ar fi ajutat Siria sa produca arme chimice si a acuzat SUA ca a fabricat raportul ONU care sugereaza ca Phenianul a trimis provizii catre Siria care pot fi folosite pentru a produce arme chimice, informeaza site-ul agentiei de presa Reuters.

- Emmanuel Macron a petrecut joi cateva ore in cadrul Armatei terestre, in Marne, o ocazie de a lua pulsul legii sale cu privire la programarea militara (LPM), in cadrul unui corp militar aflat sub tensiune dupa atentatele din 2015, relateaza Reuters.In cursul acestei deplasari militare, in…

- Casa Alba a afirmat ca orice discutie cu Phenianul trebuie sa duca la incheierea programului nuclear, la o zi dupa ce oficialii nord-coreeni prezenti la PyeongChang au declarat ca sunt dispusi sa poarte un dialog cu oficialii de la Washington, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Președinții rus și francez, Vladimir Putin și Emmanuel Macron și cancelarul german Angele Merkel au discutat duminica, prin telefon, despre situația din Siria, de unde vin relatari despre incalcarea armistițiului cerut sambata de Consiliul de Securitate al ONU. Cei trei lideri au subliniat importanța…

- Uniunea Europeana a facut apel la o incetare imediata a focului si la deschiderea accesului pentru camioanele cu ajutoare umanitare, exprimandu-si in acelasi timp in termeni duri nemultumirea fata de bombardamentele din regiunea Ghouta Orientala din Siria, relateaza Reuters si

- Parlamentul Olandei a adoptat joi o motiune prin care recunoaste drept genocid masacrarea a 1,5 milioane de armeni de catre Turcia, in 1915, informeaza Reuters. Doar trei parlamentari din 150 au votat impotriva, desi guvernul olandez anuntase ca pozitia fata de genocid nu va deveni o politica oficiala…

- Forte siriene proguvernamentale au patruns, marti, in regiunea nord-vestica Afrin pentru a interveni in favoarea gruparii insurgente kurde YPG si au fost atacate de armata turca, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Franta si-a reafirmat luni angajamentul sau fata de acordul nuclear cu Iranul, incheiat in 2015, si implementarea sa stricta, continuand in acelasi timp discutiile cu partenerii europeni si americani cu privire la programul de actiune comun vizand acest dosar, relateaza Reuters. Parisul este preocupat…

- Doborarea unui avion israelian dupa ce acesta a bombardat un centru iranian din Siria a distrus mitul ”invincibilitatii IsraeluluI”, a declarat, Javad Zarif, ministrul de Externe al Iranului, informeaza site-ul agentiei de presa Reuters. ”Israelul foloseste o politica agresiva impotriva…

- Guvernul federal al Braziliei i-a cerut, vineri, armatei sa preia controlul asupra fortelor de politie din Rio de Janeiro pentru a contracara actele de violenta comise de catre gruparile de traficanti de droguri, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Seful diplomatiei americane Rex Tillerson a avut o lunga intalnire si discutii "productive" joi seara la Ankara cu presedintele turc Recep Tayyip Erdogan pentru a incerca sa detensioneze relatiile devenite explozive de mai multe saptamani din cauza ofensivei Ankarei impotriva unei militii kurde siriene…

- Armata israeliana a anuntat ca drona iraniana pe care a doborat-o in weekend era un model copiat dupa o drona americana invizibila (stealth) interceptata de Iran cu sase ani in urma, relateaza luni postul CNN. Potrivit purtatorului de cuvant al armatei israeliene, locotenent-colonelul Jonathan Conricus,…

- Consiliul de Securitate ONU ar putea cere o incetare a focului de 30 de zile in Siria pentru a putea livra ajutoare si a evacua cetatenii bolnavi sau raniti, au declarat vineri surse diplomatice. Cel mai probabil, Rusia s-ar opune, scrie Reuters.Citește și: Imagini emotionante cu Simona Halep:…

- Europa se va confrunta in scurt timp cu probleme in a-si satisface necesitatile in crestere de gaze naturale, daca va incerca sa se bazeze pe importurile din SUA, in loc sa majoreze achizitiile din Rusia, a declarat, vineri, pentru Reuters, un oficial de la Gazprom.Citește și: Imagini emotionante…

- Armata israeliana a difuzat sambata imagini surprinse din cockpit cu luarea in vizor si distrugerea unei drone care zbura in ceea ce Israel a spus e ca spatiul sau aerian, precum si cu o lovitura aeriana efectuata asupra unei instalatii de drone iraniene din Siria, transmite Reuters.

- Erdogan a anunțat simbata ca un elicopter turc a fost doborit in cursul unei operațiuni din Siria. Presedintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, a anuntat simbata ca un elicopter militar turc a fost doborit in cursul unei ofensive turce impotriva unei militii kurde in nord-estul Siriei, relateaza AFP…

- Armata israeliana a atacat 12 baze militare din Siria, inclusiv iraniene, in cadrul unei ofensive descrise ca fiind „un atac la scara larga“ si care a venit ca urmare a unui schimb de tiruri dupa ce o drona iraniana s-a infiltrat in spatiul aerian al Israelului, scrie The Times of Israel.

- Au aparut primele imagini cu avionul israelian doborat de sirieni. Situatia este extrem de grava, iar totul poate degenera intr-un razboi in toata regula. Armata israeliana a anunțat deja lansarea unui atac „de mare anvergura” in Siria, sambata dimineața.Mai multe detalii aici: A inceput RAZBOIUL:…

- Aviatia israeliana a lovit 12 obiective, intre care trei baterii de aparare antiaeriana si patru tinte iraniene neprecizate dar 'care apartin dispozitivului militar iranian in Siria', se arata intr-un comunicat difuzat de armata israeliana. Un avion de lupta F16 israelian s-a prabusit in Israel si unul…

- Armata israeliana a anunțat lansarea unui atac „de mare anvergura” in Siria, sambata dimineața. Totodata, un avion de lupta F16, provenit din Israel, a fost doborat de o drona iraniana. Intr-un comunicat citat de AFP, aviatia israeliana a anunțat calovit 12 obiective, intre care trei baterii de aparare…

- Armata israeliana a indicat ca a lansat sambata dimineata un atac de 'mare anvergura' in Siria, lovind 12 tinte iraniene si siriene, relateaza AFP. Aviatia israeliana a lovit 12 obiective, intre care trei baterii de aparare antiaeriana si patru tinte iraniene neprecizate dar 'care…

- Bombardamentele aeriene ale fortelor guvernamentale asupra celei mai mari enclave controlate de rebeli în nord-vestul Siriei s-au soldat joi cu cel putin 28 de morti, potrivit Observatorului Sirian pentru Drepturile Omului (OSDO). Organizatia neguvernamentala cu sediul la Londra, citata de Reuters,…

- Avioane turcesti au atacat luni 19 pozitii ale Partidului Muncitorilor din Kurdistan (PKK) in nordul Irakului, omorand 49 de militanti, au anuntat joi fortele armate ale Turciei, relateaza agentia Reuters. Doua lovituri aeriene au fost intreprinse luni in regiunile Asos/Qandil, Zap, Avasin/Basyan…

- Armata americana a anuntat marti ca decizia de clasificare a unor date despre razboiul din Afganistan a fost o 'eroare umana in stabilirea categoriilor', dupa ce SIGAR - organismul public responsabil cu controlul actiunii americane in Afganistan - a dezvaluit ca Pentagonul i-a interzis sa…

- Secretarul de stat american Rex Tillerson a afirmat sambata la Varsovia ca SUA considera ca este responsabilitatea Rusiei sa abordeze problema utilizarii de arme chimice in Siria, relateaza Reuters.'Armele chimice ... sunt folosite pentru a lovi populatia civila cea mai vulnerabila - copiii…

- Principalele grupuri kurde din Siria nu au primit o invitatie finala la un congres de pace programat sa aiba loc in Rusia saptamana viitoare si nu vor participa atat timp cat continua asaltul Turciei asupra provinciei Afrin, a anuntat joi un inalt oficial kurd, citat de Reuters. Cand congresul de…

- Armata turca a comunicat marti ca operatiunea militara pe care o desfasoara de patru zile in regiunea Afrin din Siria s-a soldat pana acum cu moartea a cel putin 260 de luptatori din militiile kurde YPG si din fortele Statului Islamic, informeaza Reuters. Ministrul turc de externe, Mevlut Cavusoglu,…

- Presedintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, a discutat marti la telefon cu omologul sau francez, Emmanuel Macron, despre operatiunea militara turca in regiunea Afrin din Siria, informeaza Reuters, din surse din cadrul presedintiei de la Ankara. Potrivit acestora, Erdogan a dat asigurari ca s-au luat…

- Statele Unite ale Americii (SUA) au facut apel la aliatul lor Turcia „sa dea dovada de retinere'' in Siria, unde au intrat duminica militari turci, relateaza AFP si Reuters, citate de Agerpres.

- Statele Unite incearca sa infiinteze "structuri alternative de autoritate" in Siria, incalcand angajamentele privind respectarea integritatii teritoriale siriene, acuza Serghei Lavrov, ministrul rus de Externe, citat de site-ul agentiei Reuters.

- Operatiunea Turciei in regiunea Afrin din nordul Siriei, controlata de kurzi, a inceput "de facto" prin bombardamente transfrontaliere, dar niciun fel de trupe nu au intrat in Afrin, a declarat vineri ministrul apararii turc Nurettin Canikli, citat de Reuters. Intr-un interviu acordat…

- Consiliul National de Securitate al Turciei a declarat miercuri ca Ankara va raspunde imediat oricarei amenintari din vestul Siriei si nu va permite formarea unei "armate teroriste" la frontiera, informeaza Reuters. Dupa o sedinta a guvernului, vicepremierul Bekir Bozdag a lansat un avertisment similar,…

- Departamentul Apararii Statelor Unite a dat asigurari miercuri ca nu intentioneaza sa creeze in Siria o noua armata sau trupe conventionale de graniceri, informeaza Reuters. Dupa reactia Turciei la planurile SUA de a pregati luptatori pentru securitatea interna a Siriei, inclusiv kurzi,…

- Armata israeliana a bombardat o "infrastructura terorista" din Fasia Gaza. Israelul "a vizat o infrastructura terorista, cu avioane de lupta, in regiunea Rafah, in apropierea frontierei intre Fasia Gaza si Egipt", precizeaza comunicatul armatei."Organizatia terorista Hamas este responsabila…

- Ministrul de externe german Sigmar Gabriel a cerut Statelor Unite sa considere acordul nuclear incheiat in 2015 intre Iran si marile puteri (SUA, China, Rusia, Marea Britanie, Franta si Germania) drept o problema separata de programul balistic al Teheranului si de rolul sau in razboiul civil din…

- Organizatia iraniana pentru energie atomica a anuntat miercuri ca o reimpunere a sanctiunilor de catre SUA ar insemna o incalcare a acordului nuclear international incheiat de Teheran, adaugand ca Republica Islamica are capacitatea sa creasca semnificativ imbogatirea uraniului, relateaza Reuters.…

- Explozia de miercuri dintr-un supermarket din Sankt Petersburg, soldata cu 13 raniti, a fost un act terorist, a declarat joi presedintele rus Vladimir Putin, transmit AFP si Reuters, potrivit agerpres. „Ieri, la Sankt Petersburg a fost comis un act terorist”, a afirmat Putin in deschiderea unei ceremonii…

- In Irak si in Siria se afla in prezent mai putin de 1.000 de combatanti ai gruparii Stat Islamic (SI), respectiv o treime din numarul estimat in urma cu numai trei saptamani, a indicat miercuri coalitia internationala sub comanda SUA care lupta impotriva organizatiei extremiste sunite, relateaza…

- Un palestinian a fost ucis, vineri, in confruntari cu militari israelieni, in contextul noilor proteste organizate in Cisiordania si Fasia Gaza fata de hotararea presedintelui SUA, Donald Trump, de a recunoaste Ierusalimul drept capitala a Israelului, relateaza site-ul Ynetnews.com.