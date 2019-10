Stiri pe aceeasi tema

- Gala MTV Video Music Awards 2019 și-a desemnat caștigatorii in cadrul unui eveniment fastuos ce a avut loc la Prudential Center din Newark, New Jersey. Printre artistele care s-au remarcat au fost Taylor Swift , Ariana Grande , Cardi B și Missy Elliott. Sursa foto: Hepta.ro, Northfoto.com, Facebook…

- Piesa ''Old Town Road'' a rapperului Lil Nas X, care doborase recordul de longevitate in fruntea vanzarilor de discuri din SUA, a fost detronata de un single al vedetei pop Billie Eilish, a anuntat luni revista Billboard, citata de AFP. Cantecul ''Bad Guy'' al tinerei…

- Cantecul "Old Town Road", interpretat de rapperul Lil Nas X, a stabilit in mod oficial un nou record de longevitate in fruntea vanzarilor de discuri din Statele Unite, cu 17 saptamani petrecute pe prima pozitie in acest clasament, au anuntat luni reprezentantii revistei Billboard, citati de AFP.…

- Gala din 26 august a MTV Video Music Awards este de departe unul dintre cele mai așteptate evenimente ale acestui an. Ceremonia de decernare a premiilor va fi prezentata de actorul, comediantul și autorul Sebastian Maniscalco. O noutate privind gala din 2019 o constituie adaugarea a doua noi categorii…

- Ariana Grande si Taylor Swift sunt artistele care au primit cele mai multe nominalizari la MTV Video Music Awards, gala ce va avea loc pe 26 august la Prudential Center din Newark, New Jersey, potrivit news.ro.Grande si Swift au primit cate zece selectii, fiind urmate de debutanta Billie Eilish,…

