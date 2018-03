Stiri pe aceeasi tema

- Caz șocant la Pitești, acolo unde o femeie a sunat la 112 pentru a anunța ca un barbat mort a fost aruncat dintr-o mașina, pe o alee dintre blocuri. Cadavrul este al unui tanar de etnie roma, in varsta de 28 de ani. Poliția organize...

- UPDATE. Tanarul gasit decedat ar fi consumat droguri. Se pare ca și ceilalți pasageri din mașina sunt sub influența narcoticelor. Cand au vazut ca amicului lor i se face rau, aceștia au decis sa-l arunce din mașina. Din primele informații se pare ca pe trupul barbatului nu sunt urme de violența, astfel…

- DIICOT Timisoara, impreuna cu EUROPOL si autoritatile din Germania, a declansat, in aceasta dimineata, o operatiune fara precedent de anihilare a unei retele care a asigurat trecerea ilegala din Turcia pana in vestul Europei a peste 2.000 de migranti, informeaza pressalert.ro.In paralel, politistii…

- Polițiștii Secției nr.1 Vlaicu au depistat in trafic, un tanar care conducea un autoturism fara permis. In data de 1 martie, polițiștii au depistat pe DN 7, un tanar de 26 ani, din Pecica, in timp ce conducea un autoturism fara a deține permis de conducere pentru nici o categorie de vehicule. Pe numele…

- O masina de politie a fost lovita frontal, in noaptea de sambata spre duminica, de un autoturism pe DN24 A, in impact fiind raniti atat un politist, cat si doua persoane din masina care a provocat accidentul. Potrivit Inspectoratului de Politie al Judetului Vaslui (IPJ) Vaslui, masina a fost initial…

- Patru persoane au fost ranite grav, duminica dimineata, pe Drumul National 7, in comuna Lintesti, judetul Arges, dupa ce autoturismul in care se aflau s-a ciocnit de un TIR, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Circulatia rutiera este blocata, duminica dimineata, pe DN 7, in localitatea Cotmeana din judetul Arges, unde un autoturism s-a ciocnit cu un TIR. In urma accidentului, doua persoane au fost grav ranite, informeaza news.ro.Conform Centrului Infotrafic al Politiei Romane, pe DN7 Pitesti - Ramnicu…

- Polițiștii Biroului Rutier Pitești l-au depistat pe B.A., de 44 de ani, din comuna Davidești, care efectua activitați de transport persoane, contra cost, pe ruta Mioveni-Pitești, fara a fi autorizat. Barbatul a fost sancționat contravențional conform Legii 38/2003 cu amenda in valoare de 1000 de lei…

- Un barbat din judetul Arges sa ajuns in stare grava la Spitalul Județean din Pitești dupa ce a fost izbit de o duba a mascatilor, in comuna Malureni. Este vorba de o mașina care apartine SAS (Serviciul de Actiuni Speciale) si care se intorcea din misiune. Vom reveni cu amanunte! Foto…

- Vremea rea a dus la producerea mai multor accidente in Arges. Un astfel de eveniment s-a produs si in Pitesti. Astfel, un accident s-a produs pe Calea Bascov. O femeie a traversat pe trecerea de pietoni, numai ca acest lucru nu a scapat-o de la probleme. Aceasta a fost lovita de o masina condusa…

- Un barbat pe numele caruia exista un mandat european de arestare a fost depistat de polițiștii buzoieni pe raza municipiului Ramnicu Sarat. Acesta fusese condamnat de autoritațile judiciare italiene la peste 8 ani de inchisoare pentru comiterea infracțiunilor de trafic de persoane și sclavie. Individul…

- Politistii din Buzau, cu sprijinul Biroului SIRENE din cadrul Politiei Romane, au depistat un barbat cautat de autoritatile din Italia, pentru trafic de persoane si sclavie.La data de 12 februarie a.c., politistii din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Buzau au depistat un barbat, de 41 de ani,…

- La data de 08.02.2018, in urma inregistrarii unei cauze penale declinate de Parchetul de pe langa Judecatoria Tulcea, procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism ndash; Biroul Teritorial Tulcea au propus Tribunalului Tulcea arestarea preventiva pentru…

- Politistii Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate Arges au facut, luni, sapte percheztii in Capitala si in judetele Arges si Giurgiu la persoane suspectate ca introduceau heroina in penitenciare. Douazeci de persoane vor fi duse la audieri la Pitesti. Politistii Brigazii de Combatere a Criminalitatii…

- Polițiștii Brigazii de Combatere a Criminalitații Organizate Pitești, sub coordonarea procurorilor D.I.I.C.O.T. – S.T. Pitești, au efectuat 14 percheziții domiciliare pentru destructurarea unui grup infracțional organizat specializat in savarșirea de fraude informatice. 3 persoane au fost reținute.…

- Cauza penala de invinuire a unui conducator auto, retinut la finele anului trecut pentru accidentarea a patru persoane care traversau regulamentar carosabilul si parasirea locului accidentului rutier a fost finalizata si trimisa in judecata.

- Un grav accident a avut loc pe Strada Jiului. In urma impactului foarte puternic o persoana a fost proiectata pe asfalt, iar alta a ramas blocata in masina. Din primele informatii, masinile aveau viteaza mare, iar una dintre ele a derapat si a lovit-o frontal pe cea care circula regulamentar.…

- Politistii din Bacau au confiscat 100.000 de tigarete de contrabanda, de la un barbat, de 33 de ani, depistat in trafic. Acesta a fost retinut.La data de 26 ianuarie a.c., politistii Serviciului Rutier din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Bacau au oprit pentru control, pe D.N. 2, in localitatea…

- Politistii din Calarasi, sub supravegherea procurorilor din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Lehliu Gara, cu sprijinul Directiei Operatiuni Speciale din cadrul Politiei Romane, au efectuat 5 perchezitii in judetul Arges, la locuintele unor persoane banuite ca ar fi comis furturi cu un prejudiciu…

- Un accident rutier a avut loc noaptea trecuta in intensecția strazii C.A Rosetti cu bulevardul Republicii.O tanara șoferița de 20 de ani din Pitești, aflata la volanul unui VW Polo, se deplasa din direcția Calea Craiovei catre bulevardul Nicolae Balcescu. In intersecție, soferița…

- Incendiu suspect in județul Argeș. O mașina a luat foc intr-o parcare de pe o strada din Pitești. Pompierii au intervenit pentru stingerea incendiului. Poliția a declanșat o ancheta pentru stabilirea imrejurarilor in care a avut loc incidentul.

- Trei persoane au fost ranite grav, duminica seara, una fiind in stop cardiac, dupa ce masina in care se aflau s-a ciocnit cu un TIR incarcat cu busteni si a luat foc, pe soseaua de centura a municipiului Drobeta-Turnu Severin.

- Doua persoane au fost ranite, sambata dupa-amiaza, in urma unui accident rutier produs pe raza localitatii Savinesti din judetul Neamt, a anuntat purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Neamt, Adrian Rotaru. Potrivit acestuia, victimele, un barbat de…

- Azi dimineata, in jurul orei 7, un TIR incarcat cu fier vechi s-a rasturnat in zona Dedulesti-Moraresti, blocand partial circulatia. Zona este una deosebit de periculoasa, avand curbe stranse, care necesita adaptarea vitezei la conditiile de relief, lucru pe care soferul TIR-ului rasturnat nu l-a respectat.…

- In urma unui control in trafic, politistii din Bacau au depistat doua persoane care transportau peste 190.000 de tigarete fara documente legale.La data de 11 ianuarie a.c., politisti din cadrul I.P.J. Bacau au oprit in trafic, pe raza localitatii Nicolae Balcescu, un autoturism in care se aflau o femeie,…

- Un accident feroviar mortal s-a petrecut, joi seara, in judetul Arges.In Gara Leordeni, o persoana s-a aruncat in fata unui tren Sageata Albastra care se deplasa in directia Pitesti - Bucuresti. Victima, care se presupune ca ar fi un barbat, are capul zdrobit. La fata locului s-au deplasat un echipaj…

- Grav accident rutier petrecut ieri dimineața in judetul Argeș. Un tanar de 23 de ani a ajuns in stare grava la spital dupa ce a ieșit cu mașina in decor. Accidentul s-a petrecut pe Drumul Național 73, intre Pitești și Brașov, in localitatea Micrști. Mașina pe care o conducea a lovit glisierele care…

- Un tanar de 24 de ani s-a ales cu dosar penal dupa ce s-a urcat la volanul unei masini, cu toate ca nu avea permis de conducere. Proprietarul autoturismului, o tanara de 19 ani, este cercetat, la randul sau, pentru incredintarea unui vehicul unei persoane care nu poseda permis de conducere.

- Un autoturism a luat foc in mers pe DN 7 Pitesti - Ramnicu Valcea, traficul fiind restrictionat timp de aproximativ o ora pe acest tronson de drum.Incidentul a avut loc joi dupa-amiaza, in comuna valceana Milcoiu, chiar la granita cu judetul Arges.Din primele informatii, incendiul ar fi pornit de la…

- GRAV… In urma cu puțin timp, in municipiul Vaslui, pe “varianta”, in apropiere de “Interex”, o mașina in care se aflau trei persoane a luat foc! Numai norocul a facut ca șoferul și ceilalți doi pasageri (sora și o persoana in varsta) sa vada la timp flacarile care ieșeau de sub capota incinsa și sa…

- Politistii de combatere a criminalitatii organizate din Ploiesti, cu sprijinul Directiei de Operatiuni Speciale, sub coordonarea D.I.I.C.O.T. S.T. Ploiesti au efectuat 28 pechezitii in judetul Prahova si in Bucuresti, la persoane banuite de trafic de droguri de risc. 90 de persoane vor fi aduse la audieri.La…

- Un barbat, in varsta de 66 de ani, și fiica sa, in varsta de 28 de ani au fost grav raniți, astazi, intr-un accident rutier produs la Albota. Mașina in care se aflau a ajus mai intai intr-un șanț și, ulterior, intr-un cap de pod, dupa ce ce șoferul autoturismului a pierdut controlul volanului. Pentru…

- In prezent, circulatia feroviara este inchisa pe ambele fire pentru a permite reprezentantilor institutiilor autorizate sa intervina la fata locului. Din primele informatii primite de la locul accidentului pasagerii din autoturism sunt grav raniti. Reprezentantii CFR mentioneaza ca starea…

- Accidentul a avut loc in jurul orei 02.30, pe Podul Timpuri Noi, dupa ce o masina a Jandarmeriei in care se aflau patru jandarmi a fost lovita de un atoturism. In urma impactului, au fost raniti patru jandarmi si soferul autoturismului, unul dintre jandarmi fiind in stare mai grava. Cei cinci raniti…

