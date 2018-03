Arestare președinte Coreea de Sud. Procurorii cer MANDAT Fostul presedinte conservator in varsta de 76 de ani a fost audiat saptamana trecuta timp de peste 21 de ore. Lee - care a fost presedinte intre 2008 si 2013 - este banuit ca a acceptat milioane de euro ca mita, dar dezminte majoritatea acuzatiilor. Parchetul a anuntat luni ca a cerut unui tribunal sa emita un mandat de arestare impotriva sa.



"Fiecare acuzatie ce-i este adusa constituie un delict grav care necesita arestarea", a declarat un procuror, potrivit agentiei sud-coreene de presa Yonhap. "Consideram ca exista un risc ridicat de distrugere a dovezilor", a adaugat acesta.



Tribunalul… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Procurorii de la Parchetul instanței supreme au demarat cercetarile intr-o cauza avand ca obiect fapte de spalare de bani și complicitate la furt calificat in forma continuata. Dosarul privește bunuri arheologice aparținand patrimoniului cultural național roman: tezaure de brațari spiralice, monede,…

- Marea Britanie va investi 48 de milioane de lire sterline (67 de milioane de dolari) intr-un nou centru de aparare impotriva armelor chimice, la laboratorul de cercetari militare de la Porton Down, destinat protejarii impotriva amenintarii in crestere din partea Rusiei si Coreei de Nord, a anuntat joi…

- Retras din activitate in urma cu un sezon de la Bayern Munchen, spaniolul este in atentia procurorilor, fiind acuzat ca a "omis" sa achite 8 milioane de euro taxe catre stat. Pe langa datoria uriașa de 8 milioane, pe care trebuie sa o achite la fisc in cazul in care va fi gasit vinovat, Xabi…

- Procurorii DNA Timișoara au dispus trimiterea in judecata, in stare de libertate, a unei femei pentru folosirea sau prezentarea cu rea-credinta de documente ... The post Trimisa in judecata pentru ca a incasat milioane de lei de la APIA appeared first on Renasterea banateana .

- In curand, cladirea in care au funcționat, pana in 2011, Judecatoria și Parchetul de pe langa Judecatoria Murgeni va deveni sediul Primariei și Consiliului Local. Dupa ani de așteptare, pe 22 februarie, guvernul a adoptat Hotararea nr. 58/2018, privind modificarea datelor de identificare a unui imobil…

- Adrian Z., focsaneanul de 43 de ani care la inceputul lunii februarie si-a omorat in bataie tatal bolnav, ramane in arest. Procurorii au cerut prelungirea masurii arestului preventiv, iar propunerea lor a fost admisa ieri de magistratii de la Tribunalul Vrancea. Decizia nu este definitiva, inculpatul…

- Parchetul sud-coreean a cerut condamnarea la 30 de ani de inchisoare a fostei presedinte a tarii, Park Geun-hye, intr-un caz de coruptie si abuz de putere care a condus la demiterea acesteia, transmit marti dpa, AFP si Reuters, preluand agentia Yonhap, scrie agerpres.ro. Park, in varsta de 66 de ani,…

- Parchetul sud-coreean a cerut condamnarea la 30 de ani de inchisoare a fostei presedinte a tarii, Park Geun-hye, intr-un caz de coruptie si abuz de putere care a condus la demiterea acesteia, transmit marti dpa, AFP si Reuters, preluand agentia Yonhap, scrie agerpres.ro. Park, in varsta de…

- Parchetul din Coreea de Sud a cerut marti condamnarea la 30 de ani de inchisoare a fostei presedinte Park Geun-hye, destituita in urma unui vast scandal de coruptie, care a scos la iveala legaturi nesanatoase intre lumea afacerilor si politica, scrie AFP, citata de News.ro . Destituirea lui Park, in…

- O fosta judecatoare din județul Arad a fost trimisa in judecata, astazi, de procurorii Direcției Naționale Anticorupție Timișoara, fiind acuzata de abuz in serviciu și fals intelectual. Florița Boloș a reușit sa prejudicieze Primaria Timișoara cu aproape 40.000 de lei. Potrivit unui comunicat de presa…

- Procurorii sud-coreeni au cerut astazi o pedeapsa cu inchisoarea de 30 de ani pentru fostul presedinte Park Geun-Hye, care a fost demis anul trecut pe fondul unor acuzatii de luare de mita si abuz de putere, relateaza site-ul agentiei Yonhap.

- Parchetul sud-coreean a cerut marti condamnarea la 30 de ani de inchisoare a fostei presedinte a tarii, Park Geun-hye, intr-un caz de coruptie si abuz de putere care a condus la demiterea acesteia si a dezvaluit legaturi 'nesanatoase' intre lumea politica si marile concerne economice, transmit AFP…

- Fosta judecatoare de la Judecatoria Ineu Florita Bolos a fost trimisa in judecata, marti, de catre procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie (DNA) Timisoara in cel de-al treilea dosar de coruptie. Ea este acuzata de abuz in serviciu contra intereselor publice in forma continuata si fals…

- Park, in varsta de 66 de ani, a fost destituita de Curtea Constitutionala in martie 2017, iar printre cele 18 capete de acuzare se regasesc fapte de coruptie, luare de mita, abuz de putere si divulgarea unor secrete de stat.Potrivit procurorilor, fostul presedinte si-a depasit atributiile…

- Procurorii sud-coreeni au cerut, marti, o pedeapsa cu inchisoarea de 30 de ani pentru fostul presedinte Park Geun-Hye, care a fost demis anul trecut pe fondul unor acuzatii de luare de mita si abuz de putere, relateaza site-ul agentiei Yonhap.

- Parchetul sud-coreean a cerut condamnarea la 30 de ani de inchisoare a fostei presedinte a tarii, Park Geun-hye, intr-un caz de coruptie si abuz de putere care a condus la demiterea acesteia, transmit marti dpa, AFP si Reuters, preluand agentia Yonhap. Park, in varsta de 66 de ani, a fost inculpata…

- Procurorii germani au luat o decizie bomba in cazul unui dosar sensibil, care are implicații europene. Concernul european Airbus este obligat sa plateasca o amenda de peste 80 de milioane de euro pentru concluzionarea unei anchete privind vanzarea de avioane de lupta Eurofighter in Austria in anul 2003.

- Minorul in varsta de 16 ani care in Ajunul Bobotezei a produs trei accidente pe DN 17, in judetul Bistrita-Nasaud, intrand in grupuri de persoane care circulau pe marginea drumului , este cercetat pentru omor calificat dupa ce a omorat doua fete. Minorul, care se afla sub influenta bauturilor alcoolice,…

- Mai multe documente au fost ridicate miercuri de catre procurorii DNA de la sediul Facultatii de Textile Iasi, ancheta vizand comiterea unor infractiuni de coruptie, in perioada 2016-2017.Procurorii DNA Iasi au descins miercuri la Facultatea de Textile din cadrul Universitatii Gheorghe Asachi…

- Fostul ministru de Interne, Ioan Rus, a urmarit, probabil, cu foarte mare interes acuzațiile care i se aduc fostului sau șef de cabinet. Procurorii DNA l-au trimis in judecata pe Ioachim Daniel Rusu pentru corupție. Procurorii arata ca exista o legatura intre acuzat și „cartița” de la DNA Cluj, Valentin…

- Guvernul sud-coreean a aprobat, miercuri, un proiect pentru a achita cheltuielile delegatiei Coreei de Nord la Jocurile Olimpice de iarna de la PyeongChang, relateaza site-ul agentiei Yonhap. Cele aproximativ 2,64 milioane de dolari vor fi suportate de catre Ministerul Unificarii de la Seul, in baza…

- Fostul presedinte al Guatemalei (2008-201), Alvaro Colom, a fost arestat, marti, alaturi de alti noua fosti ministri ai guvernului sau, in contextul unui scandal de coruptie care afecteaza reteaua de transport public a capitalei, a anuntat Parchetul, relateaza AFP.

- Confidenta secreta a fostei presedinte sud-coreene Park Geun-hye, aflata in centrul scandalului de coruptie care i-a precipitat caderea, a fost condamnata marti la 20 de ani de inchisoare, relateaza AFP, conform News.ro . Choi Soon-sil, in varsta de 61 de ani, este fiica unui misterios lider religios.…

- Comitetul International Olimpic(CIO) a anuntat, joi, ca sportivii nord-coreeni si iranieni participanti la Jocurile Olimpice de la Pyeongchang vor primi telefoane mobile distribuite gratuit de Samsung, insa nord-coreenilor li se va cere sa nu duca telefoanele in tara lor, relateaza Reuters. In urma…

- Samsung este sponsor oficial al Jocurilor Olimpice de foarte multi ani, iar in ultimii ani, lanseaza cu ocazia acestora versiuni speciale ale smartphone-urilor sale, pe care le face cadou concurentilor, dar le ofera si la vanzare in cantitati limitate. Se pare insa ca anumiti concurenti, precum cei…

- Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Ploiești au dispus, luni, punerea in mișcare a acțiunii penale fața de Pompiliu Budulan, fost director general al S.N. Nuclearelectrica SA. Acesta a fost plasat sub control judiciar.

- O instanta de apel din Coreea de Sud a confirmat, luni, vinovatia mostenitorului imperiului Samsung judecat pentru coruptie, insa i-a schimbat pedeapsa in inchisoare cu suspendare si a dispus sa fie eliberat imediat. Cel mai probabil va fi depus apel impotriva deciziei, care nu e definitiva.…

- Sportivii din Coreea de Nord si Coreea de Sud vor defila impreuna la Jocurile Olimpice de iarna de la Pyeongchang, cu acelasi steag, la ceremonia de deschidere, o premiera in ultimii 12 ani, potrivit MEDIAFAX.Citeste si: Proteste MASIVE in Ucraina: manifestantii cer indepartarea de la putere…

- Purtatorul de cuvant al presedintiei sud-coreene, Cheong Wa Dae, a salutat, luni, decizia Coreei de Nord de a trimite o delegatie condusa de presedintele prezidiului Adunarii Supreme la Jocurile Olimpice de la PyeonChang, informeaza site-ul agentiei Yonhap.

- Procurorii au reusit, joi, sa o audieze pe tanara de 28 de ani care l-a impuscat pe politistul din Olt. Fata le-a spus ca totul a fost o joaca si ca ii pare rau pentru ce s-a intamplat. Iubitul ei este acum in coma profunda la spitalul din Craiova. (VEZI SI: EXCLUSIV. Primele imagini cu politistul din…

- Parchetul german a anuntat ca suspectii au creat o retea complicata de companii, folosind facturi false pentru a evita plata contributiilor sociale si a altor taxe.''Suspectii sunt acuzati de folosirea unei retele de companii-fantoma care emiteau facturi pentru cateva sute de firme de constructii…

- Judecatorii de la Tribunalul București au admis cererea DNA de interdicție a inițierii procedurii de dizolvare sau lichidare a S.C. Tel Drum S.A, firma despre care procurorii susțin ca ar fi controlata de liderul PSD, Liviu Dragnea. Pe 27 decembrie, S.C. Tel Drum S.A. a fost trimisa in judecata, ca…

- Enrique Iglesias a dat in judecata fosta sa companie de inregistrari, Universal Music. Starul ii acuza pe cei de la companie ca nu i-ar fi platit drepturile de autor privind distribuirea online a melodiilor sale.

- Grupul HORNBACH ȋși menține ȋn primele 9 luni ale anului 2017-2018 tendința de creștere sustenabila. In perioada 1 martie-30 noiembrie 2017, concernul HORNBACH Holding AG & Co. KGaA a inregistrat o creștere a cifrei de afaceri de 5,1%, la 3.317,6 milioane de euro (comparativ cu aceeași perioada a anului…

- Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie a comunicat ca procurorii militari il vor cerceta pe jandarmul bataus de la mitingul de sambata. Acesta este suspectat ca a savarsit infractiunea de purtare abuziva.

- Shakira a primit o veste proasta la inceput de an, fiind acuzata de frauda de fiscul spaniol. Parchetul din Spania va decide daca vedeta va raspunde penal pentru presupusa infractiune, care se pedepseste cu doi ani de inchisoare. Fiscul spaniol vrea s-o dea in judecata pentru frauda fiscala de peste…

- Lee Sang-Deuk, 82 de ani, care a avut o influenta foarte mare in timpul presedintiei (2008-2013) fratelui sau, este suspectat ca a primit sute de milioane de woni din partea Serviciului national de informatii (NIS), a informat agentia sud-coreeana Yonhap. Fost avocat, Lee Sang-Deuk a fost condamnat…

- Roberta Anastase a fost surprinsa la Direcția Naționala Anticorupție. Fosta președinta a Camerei Deputaților din timpul lui Boc și Traian Basescu a ajuns la DNA. Nu sunt dosare pe numele ei, cel puțin procurorii nu au comunicat nimic despre acest aspect.

- Ulterior, in noiembrie, senatorii au aprobat un proiect de lege inițiat pentru ca societați de stat sa beneficieze in insolvența de posibilitatea de scapa de datoriile bugetare prin conversia creanțelor in acțiuni. Masura a fost extinsa și la instituții publice, dar Guvernul nu o susține, deși a fost…

- Regimul de la Phenian a cerut, marti, Coreei de Sud sa renunte in totalitate la exercitiile militare pe care le desfasoara in mod regulat cu SUA, sustinand ca simpla amanare a acestora nu inseamna eliminarea pericolului de razboi din regiune, relateaza agentia Yonhap.

- In cazul unei controversate afaceri cu rachete cu Taiwanul, Grupul Airbus urmeaza sa plateasca 104 milioane de euro amenda. Dupa cum a anuntat compania aviatica europeana sambata la Paris, pedeapsa a fost impusa intr-un arbitraj pentru „incalcarea contractului” in cadrul vanzarii de rachete catre Taiwan,…

- Procurorii DNA au dispus trimiterea in judecata a lui Marin Anton, fost deputat PNL și fost secretar de stat in Ministerul Transporturilor, acuzat de luare de mita. In dosar este acuzat și Adrian Mihai Ionescu, fost director general adjunct al Direcției de Coordonare și Monitorizare Autostrazi din cadrul…

- Procurorii DNA au deferit justitiei mai multe persoane acuzate ca ar fi fraudat fonduri europene. Pe lista inculpatilor se afla patronul uneia dintre cele mai importante fabrici de paine din Moldova, un fost deputat, dar si persoane de etnie roma din judetul Iasi.

- Liderul regimului de la Phenian, Kim Jong-un, a declarat, luni, ca Statele Unite nu vor fi niciodata capabile sa inceapa un razboi impotriva Coreei de Nord, din moment ce armele nucleare nord-coreene pot atinge intreg teritoriul SUA, relateaza agentiile Reuters si Yonhap.

- Procurori de la Secției de urmarire penala și criminalistica din cadrul Parchetul instanței supreme au trimis in judecata Compania Naționala de Cai Ferate (CFR) pe care o acuza de vatamare corporala din culpa. In rechizitoriul transmis Judecatoriei Hațeg procurorii noteaza ca in 14 septembrie 2014,…

- Procurorii au finalizat urmarirea penala si au expediat cauza penala de invinuire a politistului instantei de judecata, care este acuzat de corupere pasiva, trafic de influența, abuz de serviciu și pastrarea ilegala a munițiilor.

- Compania Tel Drum contesta sechestrul pus de procurorii DNA. In acest dosar, Liviu Dragnea este urmarit penal pentru constituirea unui grup infractional, abuz in serviciu si infractiuni privind deturnarea de fonduri europene.

- Militarul nord-coreean de rang inferior a traversat frontiera militarizata dintre cele doua Corei in jurul orei locale 8.04 (ora Romaniei, 1.04), aparent profitand de ceata, potrivit lui Roh Jae-cheon, purtator de cuvant al Ministerului Apararii de la Seul, care a precizat ca nu au fost trase focuri…