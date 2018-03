Arborii bătrâni din Arad, diagnosticaţi prin tomografii de către specialişti din Ungaria In urma unui protocol de colaborare semnat in luna februarie de autoritatile locale din Arad si Gyula, o delegatie condusa de gradinarul sef din orasul ungar ii ajuta pe responsabilii Primariei Arad sa evalueze riscul de prabusire a arborilor batrani in urma fenomenelor meteo extreme. Invitatii au mers in parcuri din Arad pentru a prezenta metode de diagnosticare a copacilor prin tomografie, precum si tehnici de evaluare a riscului de prabusire a arborilor in urma unor fenomene extreme. Specialistii au folosit un dispozitiv denumit Fakopp, inventat in Ungaria in urma cu peste 15 ani.… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

