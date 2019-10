Stiri pe aceeasi tema

- Un politist de penitenciare aflat in serviciu, angajat al Penitenciarului Arad, a fost gasit impuscat, in Postul Control 2 al unitatii. Cel mai probabil, barbatul s-a sinucis, dar politistii au deschis o ancheta.

- Un polițist angajat al Penitenciarului Arad a fost gasit impușcat duminica. Polițistul era angajat in sistemul penitenciar din anul 1999. Potrivit Administrației Naționale a Penitenciarelor, acesta a fost gasit impușcat in Postul Control 2 al unitații. „A fost deschis un dosar pentru determinarea sau…

- Parchetul de pe langa Tribunalul Arad a preluat cazul politistului gasit impuscat in Penitenciarul Arad, procurorii mergand pe varianta sinuciderii cu arma din dotare."A fost deschis un dosar pentru determinarea sau inlesnirea sinuciderii. Politistul a folosit pistolul din dotare, model Carpati…

- Un politist de penitenciare aflat in serviciu, angajat al Penitenciarului Arad, a fost gasit impușcat duminica. Cel mai probabil, barbatul s-a sinucis, dar politistii au deschis o ancheta. UPDATE: Parchetul de pe langa Tribunalul Arad a preluat cazul politistului gasit impuscat in Penitenciarul Arad,…

- IPJ Olt precizeaza ca in cazul polițistului care s-a impușcat duminica dupa-amiaza cercetarile sunt continuate sub coordonarea procurorilor de la Parchetul de pe langa Judecatoria Caracal, potrivit Mediafax.Reprezentanții IPJ Olt precizeaza ca in cazul polițistului care s-a impușcat duminica…

- ARAD. Din start, la primul termen, Tribunalul Arad a decis sa respinga solicitarea barbatului ca fiind neintemeiata. Insa, sa o luam de la inceput. In anul 2010, cei doi foști polițiști, in timp ce se aflau in serviciu de patrulare, au fost acuzați ca s-au purtat abuziv fața de doua persoane,…

- Procurorii de la Parchetul de pe langa Tribunalul Buzau au decis, marti, extinderea urmarii penale in cazul barbatului care a atacat pacientii din Spitalul de la Sapoca, cat si a urmarii penale in rem sub aspectul infractiunii de neglijenta in serviciu si ucidere din culpa, fapte in legatura cu activitatea…

- Un barbat din judetul Arad a fost arestat preventiv dupa ce a intrat in casa altui barbat, de la care ar fi avut de recuperat bani, iar in urma unui conflict cu acesta, l-a amenintat cu moartea si a tras un foc de arma in directia sa, insa nu l-a nimerit. Potrivit unui comunicat remis, luni,…