Arad: Explozii în eprubetă, roboţi şi demonstraţii ale criminaliştilor au atras sute de curioşi la Noaptea Cercetătorilor Lumea fascinanta a stiintei li s-a dezvaluit aradenilor prin experimente si demonstratii cu tehnologii moderne, in cadrul evenimentului Noaptea Cercetatorilor Europeni, la care politistii criminalisti si echipamentele lor au fost in centrul atentiei copiilor, iar exploziile provocate in eprubete i-au uimit pe micii vizitatori.



Evenimentul s-a desfasurat vineri seara, intr-un mall din Arad, de unde sutele de vizitatori de toate varstele, in special copii, nu au vrut sa plece pana dupa ora 22,00, fiind fascinati de tehnologiile si experimentele prezentate de profesori, elevi si studenti.



Sursa articol: dcnews.ro

