Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatea Naționala Sanitara Veterinara și pentru Siguranța Alimentara (ANSVSA) a publicat joi harta focarelor de pesta porcina din Europa și din Romania, adaugand și un set de masuri ce trebuiesc adoptate de fermele și gospodariile din zonele afectate, scrie Mediafax.Potrivit ANSVSA, in…

- Romania risca sa plateasca o suma uriașa drept despagubiri companiei Gabriel Resources dupa ce guvernul condus de Dacian Cioloș a inițiat demersurile de introducere a Roșiei Montane in Patrimoniul UNESCO."Demersul inițiat de Romania in 2016, in mandatul Guvernului tehnocrat Cioloș, de includere…

- Consiliul Concurentei a confirmat ca a autorizat tranzacția prin care Al Dahra Agriculture LLC. din Emiratele Arabe Unite, deținuta de șeicul Hamdan Bin Zayed Al Nahyan, a preluat compania Agricost SA Braila, controlata de Constantin Duluțe. Prețul tranzacției se cifreaza undeva in jurul a 200 milioane…

- Consiliul Concurentei a autorizat tranzactia prin care Al Dahra Agriculture LLC, din Emiratele Arabe Unite, a preluat compania Agricost SA Braila.Agricost SA activeaza in sectorul agricol, avand in concesiune de la statul roman teren agricol in Insula Mare a Brailei.Agricost are ca activitate principala…

- Consiliul Concurentei a autorizat tranzacția prin care Al Dahra Agriculture LLC. din Emiratele Arabe Unite a preluat compania Agricost SA Braila. Agricost SA activeaza in sectorul agricol, avand in concesiune de la statul roman teren agricol in Insula Mare a Brailei. Agricost are ca activitate principala…

- Pachetul majoritar de acțiuni al companiei Agricost, care administreaza ferma Insula Mare a Brailei, a fost vândut, vânzatorul fiind Constatin Duluțe, care a preluat afacerea de la defunctul Culița Tarâța cumparatorul fiind compania Al Dahra

- Pachetul majoritar de actiuni al companiei Agricost, care administreaza Insula Mare a Brailei, a fost vandut de Constatin Dulute (care preluase afacerea de la Culita Tarata), cumparator fiind compania Al Dahra din Emiratele Arabe Unite, detinuta de seicul Hamdan Bin Zayed Al Nahyan. Terenul nu este…

- Pachetul majoritar de acțiuni al companiei Agricost, care administreaza ferma Insula Mare a Brailei, a fost vandut, vanzatorul fiind Constatin Duluțe, care a preluat afacerea de la defunctul Culița Tarața cumparatorul fiind compania Al Dahra din Emiratele Arabe Unite, deținuta de șeicul Hamdan Bin Zayed…