- Politistii de frontiera si lucratorii vamali din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Siret au descoperit ascunse in peretii unui microbuz, condus de un cetațean roman, peste 1.800 pachete de țigari de contrabanda. De asemenea, la frontiera verde au fost descoperite alte 12.000 de pachete cu țigari…

- Tragedie in Punctul de Trecere a Frontierei (PTF) de la Petea, aflat in administrarea Inspectoratului Teritorial al Politiei de Frontiera (ITPF) Sighetu Marmatiei. Duminica, 14 octombrie, la orele dupa amiezii, un angajat civil in cadrul institutiei si-a pus capat zilelor. El s-a spanzurat in proximitatea…

- Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Nadlac - judetul Arad au depistat un grup de 33 de persoane cu cetatenie irakiana care incerca sa iasa ilegal din tara, ascuns in interiorul unui automarfar. Potrivit unui comunicat al Inspectoratului General al Politiei…

- Un bistrițean a fost depistat, marți, de polițiștii de frontiera de la Vama Petea, la volanului unui autoturism care figura in evidențe ca fiind furat din Spania. Oamenii legii au deschis un dosar pe numele barbatului, care este banuit de tainuire. Polițiștii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere…

- Punctele de Trecere a Frontierei de la Petea si Urziceni sunt astazi, 5 august sub Cod Rosu, potrivit Politiei de Frontiera. La Petea se asteapta 60 de minute, fiind deschise patru artere la intrarea in tara si alte sase la iesirea din Romania. Situatia nu este cu mult mai buna nici la Urziceni, unde…

- Politia de Frontiera a anuntat, vineri, ca se asteapta la cresterea traficului in punctele de trecere a frontierei, mai ales in vestul si sudul tarii, pe toata durata lunii august, din cauza concediilor. Zilnic, 4.000 de politisti de frontiera vor actiona si va fi folosita la maxim infrastructura punctelor…

- La Punctul de Trecere a Frontierei Nadlac II (autostrada), cozile la automarfare se intind pe cativa kilometri. Conform site-ului Politiei de Frontiera, timpii de asteptare sunt de 150 de minute. In realitate, situatia pare a fi alta. Pe Facebook au aparut postari cu cozile de TIR-uri care se intind…

- Autoritatea Naționala Sanitar Veterinara și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA) și Poliția de Frontiera fac verificari in punctele vamale, pentru prevenirea intrarii in țara a produselor de origine animala prin care s-ar putea tansmite virusul pestei porcine africane, potrivit Autoritatații, scrie…