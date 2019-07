APIA a eliberat, până în prezent, circa 11.700 de adeverinţe pentru beneficiarii Campaniei 2019 Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA) a eliberat, pana in prezent, 11.688 de adeverinte pentru beneficiarii Campaniei de plati pentru 2019.



Astfel, conform datelor centralizate, 6.781 de adeverinte au fost eliberate pentru beneficiarii schemelor de plata SAPS, plata redistributiva si plata pentru practici agricole benefice pentru clima si mediu, iar 4.908 adeverinte pentru beneficiarii masurilor de mediu si clima - M10, M11, M13 implementate in cadrul Campaniei 2019.



Potrivit unui comunicat de presa al Agentiei, transmis joi AGERPRES

Sursa articol: agerpres.ro

