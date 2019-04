Stiri pe aceeasi tema

- Prim-ministrul britanic Theresa May a salutat sambata caderea califatului autoproclamat al gruparii jihadiste Statul Islamic drept o "etapa istorica" in ofensiva impotriva organizatiei jihadiste, invitand la continuarea luptei impotriva acesteia, potrivit AFP si Reuters. "Salut munca neobosita si curajul…

- Forțele democratice siriene, susținute de SUA, au transmis ca gruparea terorista Statul Islamic și-a pierdut și ultimul teritoriu din Siria, ducand la sfarșit "califatului", noteaza BBC. Un purtator de cuvant al Forțele democratice siriene a declarat ca grupul ISIS a fost "infrant teritorial 100%".…

- "Califatul teritorial al Statului Islamic a fost eliminat 100%" din Siria, a declarat la randul sau purtatoarea de cuvant a Casei Albe, Sarah Sanders, intr-o discutie cu jurnalistii in timpul deplasarii cu Trump spre Florida. Dupa ce a ajuns la West Palm Beach, Trump a aratat o hartie cu doua…

- Se fac opt ani de cand a inceput razboiul in Siria. Gruparea terorista Statul Islamic ii indeamna pe jihadiștii ramași la Baghouz, ultimul bastion al organizației din Siria, sa nu cedeze.

- Statul Islamic este pe cale sa-si piarda ultimul bastion de pe malurile Eufratului in Siria, insa desi vremea sa de stapanire teritoriala a trecut pentru moment, exista o viziune aproape universala ca gruparea jihadista inca ramane o amenintare, scrie Reuters.

- Cel putin 29 de copii au murit, in doua luni, din cauza frigului iernii, in Siria, in timp ce familii fugeau din ultima reduta a gruparii Statul Islamic (SI), devastata de lupte in estul tarii, a anuntat joi ONU, relateaza AFP preluata de news.ro.Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) s-a…

- El a multumit Rusiei pentru asistenta oferita in combaterea gruparii jihadiste, conform unor remarci televizate facute la inceputul unei intrevederi cu ministrul de externe rus Serghei Lavrov. Rusia a luptat pentru eradicarea Statului Islamic in Siria ravasita de razboi, tara care se invecineaza…

- Gruparea jihadista Stat Islamic (SI) numara inca mii de combatanti in Irak si Siria, combatanti care mai pot reprezenta o amenintare in Orientul Mijlociu (OM) si dincolo de aceasta regiune, a declarat marti directorul serviciilor americane de informatii Dan Coats, transmite AFP. Statul…