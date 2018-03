Stiri pe aceeasi tema

- Actorul indian Irrfan Khan, cunoscut pentru rolurile sale din blockbustere precum "Viata lui Pi/ Life of Pi" si "Vagabondul milionar/ Slumdog Millionaire", si-a anuntat vineri fanii ca a fost diagnosticat cu o tumora rara, informeaza AFP.

- Halep, locul I WTA, s-a calificat noaptea trecuta pentru a treia oara in semifinalele turneului de la Indian Wells, dupa ce a invins-o, cu 6-4, 6-7 (5), 6-3, pe croata Petra Martici, locul 51 WTA, scrie news.ro.

- Face ce face presedintele american și ajunge în centrul scandalului... Mai exact, Donald Trump a folosit la adresa jurnalistului Chuck Todd, gazda emisiunii „Meet the Press” de la NBC, o expresie injurioasa în timpul unui miting care a avut loc sâmbata, în Pennsylvania.…

- Profesorul american Stephen Shore este unul dintre cei mai buni specialisti in autism din lume. Diagnosticat el insusi cu aceasta boala, omul de stiinta a scris o carte, "Beyond the Wall", despre el, despre...

- Salman Khan, starul de la Bollywood, rupe tacerea. Formeaza, sau nu, un cuplu cu frumoasa Iulia Vantur? Viața amoroasa a actorului la Bollywood a facut, de-a lungul timpului, deliciul publicațiilor din India. Cei doi nu și-au confirmat niciodata relația, dar nici nu au negat-o. Actorul a dezvaluit tot.

- Dupa ce a ales drumul catre Los Angeles pentru a pune bazele unei cariere in cinematografie, Monica Barladeanu s-a reintors intr-un proiect romanesc. Actrița a pus pauza vieții sale de la Hollywood pentru a i se alatura lui Nea Rața in misiunea de a transforma 12 vedete in adevarați fermieri. Cei doi…

- Cel puțin 25 de persoane au murit marți dupa ce autobuzul in care se aflau a fost implicat intr-un accident rutier in Bhavnagar, India. Autobuzul transporta mai multe persoanela o nunta, iar la un moment dat, șoferul a pierdut controlul volanului și a cazut in rau de la inalțimea de…

- Yeonmi Park, una dintre puținele persoane care au reușit sa scape de regimul lui Kim Jong-Un, a oferit detalii inspaimantatoare despre modul de viața din Coreea de Nord. NBC a stat de vorba cu refugiata care in urma cu 11 ani și-a riscat viața ca sa fuga din Coreea de Nord.

- Femeia de 57 de ani avea grija de toti, dar a suferit un accident vascular, care a lasat-o intr-un scaun cu rotile, scrie stirileprotv.ro. Cu ochii in lacrimi, ea spune ca, dupa ce plateste medicamentele, nu mai raman nici macar bani de mancare si se gandeste cu groaza la ziua de maine.…

- Interesul societatii fata de stilul de viata vegan a crescut, semn ca multi oameni se simt nevoiti sa se asigure ca ceea ce mananca le caracterizeaza personalitatea. Acest lucru se adatoreaza faptului ca perceptia societatii despre veganism s-a schimbat, scrie Quartz. Perceptia de moda veche…

- A bifat peste 80 de destinatii de lux, o duce mai ceva ca starurile de la Hollywood, iar viata sa este o continua calatorie! Bea sampanii scumpe la bordul avioanelor private si isi bronzeaza piciorusele pe yacht-uri de milioane de euro! Noi va facem cunostinta cu o romanca frumoasa care a ales sa isi…

- Ce hobby aveti si cat timp dedicati? Cand si cum a inceput interesul pentru aceasta zona? Hobby... cred ca viata mea e un hobby. Practic de cand ma stiu sunt o persoana activa. Locuinta pentru mine e un loc in care ma odihnesc si incerc sa nu o transform in locul in care imi traiesc viata. Fac de…

- Vedetele de la Hollywood stralucesc pe covorul roșu, dar in spatele aspectului lor impecabil stau o serie de eforturi inumane de a rezista tentațiilor culinare și de a se menține in forma. Un studiu recent a scos la iveala ca dietele starurilor de peste Ocean ne imbolnavesc de depresie, ba mai mult,…

- Viața de vedeta de la Hollywood nu exclude indatoririle zilnice, iar taticii sunt conștienți de acest aspect. Cu toate ca sunt niște persoane super cunoscute, cu cariere de succes, gasesc timp pentru a se ocupa de familie și, in mod special, de copiii lor. Și nu doar o data actori sau cantareți de peste…

- Mama din Prahova care a facut un apel disperat sa-si gaseasca fiul disparut cu cinci zile in urma a primit, in sfarsit, vesti despre baiat. Copilul este. acolo unde se temea femeia ca va ajunge. In Spania, cu tatal lui care l-a rapit spunand ca pleaca la cumparaturi cu el.

- Danny Barbir a semnat aseara tarziu cu Astra, cu doar cateva ore inainte ca perioada de transferuri sa se inchida. Fundasul de 20 de ani are cetatenie romano - americana, a fost la juniori lui Manchester City, dar a jcuat si la echipa Under 23 a celor de la West Brom Albion. "International…

- Cancerul de col uterin este diagnosticat in fiecare an la aproximativ 500.000 de femei de pe toata planeta si ocupa locul al doilea in clasamentul tipurilor de cancer cel mai frecvent intalnite la femei. Este insa o afectiune care poate fi depistata si tratata inainte sa apuce sa faca ravagii.

- Milionarul Dragoș Savulescu, fost acționar al clubului de fotbal Dinamo, acum producator de filme la Hollywood, este invitat sambata, de la ora19.55, la Antena Stars, unde in cadrul unui interviu...

- Un actor american care s a remarcat in productii precum serialele "Culisele puterii House of Cards" si "Cartelul Crimelor The Wire", actorul Reg E. Cathey, a murit la varsta de 59 de ani. Anuntul a fost facut de scenaristul David Simon pe platforma de socializare Twitter, acesta spunand despre Reg E.…

- Daca sunteti in cautarea unei experiente inedite, puneti pe lista destinatiilor de vacanta Wadi Rum. Celebru pentru nisipul rosu si stancile vechi de milioane de ani, desertul din Iordania te face sa te simti excat ca pe Marte. Aici s-au filmat productii uriase de la Hollywood, ca „Martianul“ si „Lawrence…

- Ed Sheeran a cumparat toate proprietatile din jurul casei sale. In ciuda succesului sau imens, cantaretul britanic Ed Sheeran a fost mereu apreciat pentru modestia si simplitatea sa. Totuși, parca ținand sa contrazica lumea, artistul a cumparat patru proprietati alaturate locuintei sale, informeaza…

- Joi, 25 ianuarie, Oana Roman a avut o noua ediție a emisiunii „Oana Punct Roman”, pe care o prezinta live pe pagina de facebook a revistei Viva. Oana Roman a vorbit despre marșul care a avut loc in Capitala zilele trecute. „Nici in strainatate forțele de ordine nu stau la discuție. marșul de sambata…

- Doliu la Hollywood! Prezentatorul emisiunii ”Storm Chaser”, Joel Taylor, a incetat din viata la numai 38 de ani. Moartea acestuia a fost confirmata chiar de colegul lui de emisiune, Reed Timmer. Cauzele mortii lui Joel Taylor sunt momentan necunoscute.

- Legendarul cântareț și compozitor american Neil Diamond a anunțat ca va renunța la a mai face turnee, dupa ce a fost diagnosticat cu Parkinson.Urmând sfaturile medicului sau, cântaretul, originar din Brooklyn, New York, care va împlini miercuri 77 de ani, a anulat…

- Artistul american Neil Diamond a anuntat recent ca a decis sa renunte la turneele planificate, dupa ce a aflat ca are maladia Parkinson. Cantaretul va implini miercuri 77 de ani. „Am luat aceasta decizie cu mare impotrivire si dezamagire", le-a transmis acesta fanilor sai, potrivit Gandul.

- Facebook face eforturi in combaterea fenomenului "fake news" Facebook Inc va face schimbari la nivelul clasamentului stirilor care apar in News Feed, cu scopul de a prioritiza stirile pe care le poti citi cu incredere, in incercarea de a stopa fenomenul "fake news", a declarat vineri Mark Zuckerberg,…

- Andreea Banut, cu numele de scena Andreea Boyer, a terminat un film de lung metraj la Hollywood, intitulat “Julia 17”, care este un real succes. Superba bruneta a dezvaluit, in exclusivitate pentru CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania , cum este viata printre staruri, precum si "reteta" secreta care…

- Expresia ”de groaza” atunci cand ne referim la spitale pare sa nu mai fie doar o vorba in vant. Un spital din Capitala a devenit decorul unui film de groaza. La propriu. Cateva scene din Ghost Rider 2 s-au filmat in una din sectiile Spitalul CF 2 din Bucuresti, dezvaluie cativa medici sub protectia…

- Un barbat din localitatea Lazu, județul Constanța, a fost arestat preventiv pentru tentativa de omor. Constanțeanul este acuzat ca și-a lasat fiul vitreg infirm pe viața, dupa ce, in prima zi a noului an, l-a lovit in cap cu o bara metalica, scrie libertatea.ro.

- "Viata nu-mi mai ofera mare lucru. Am cunoscut tot, am vazut totul. Urasc epoca asta", a explicat actorul in varsta de 82 de ani la finalul interviului cu Valerie Trierweiler intitulat "Moi, Delon: l'interview de sa vie".IMPORTANT - ANUNȚ PENTRU TOȚI CITITORII "Totul este fals, totul…

- Un baiat de 15 ani a murit dupa ce a fost cazut în sabia sa în timp ce facea un dans tradițional la o nunta din India. Adolescentul, pe nume Hameed, a fost invitat la nunta sa petreaca și sa se distreze, însa a avut parte de un final îngrozitor. Tânarul…

- Surpriza in direct! Anunț-șoc facut de cea pe care cu toții o știam, de ani de zile, drept Dana Grecu! Mai exact, aceasta a fost invitata la Sinteza Zilei, iar in fața lui Mihai Gadea, s-a prezentat in direct, drept Dana Chera, lasand sa se ințeleaga ca a divorțat. Insa, la inceputul emisiunii, jurnalista…

- Cantarețul Ed Sheeran nu mai folosește telefonul mobil de doi ani și spune ca este mult mai fericit in acest fel. Și-a propus de revelion sa renunțe la smartphone și de atunci se ține de cuvant, scrie CNBC. El spune ca in ultimii doi ani viața lui este mai productiva și mai fructuoasa de cand a renunțat…

- Nicoleta Voica a dezvaluit tuturor noua schimbare din viața ei: a vrut sa dea iubirii o noua șansa și s-a logodit. Nicoleta Voica a fost invitata in cadrul emisiunii „Acces direct", unde a marturisit ca urmeaza o noua etapa in viața ei personala. Cantareața de muzica populara s-a logodit…

- Autorul triplului asasinat de la Stoenesti, Pavel Laurentiu Durleci, s-a sinucis in penitenciar, in noaptea de vineri spre sambata, conform unor surse judiciare, citate de Realitatea TV.Barbatul s-a sinucis in penitenciarul Colibasi, unde isi executa pedeapsa de inchisoare pe viata pentru…

- Veste surprinzatoare pentru fanii sportului alb. Marion Bartoli, campioana de la Wimbledon 2013, isi reia activitatea de jucatoare profesionista, dupa patru ani in care s-a crezut ca s-a retras definitiv din circuitul WTA. Viata frantuzoaicei Bartoli a fost un cosmar in ultimii ani, dar sportiva in…