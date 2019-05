Parcul de distractii care urma sa fie amenajat de Zilele Sfantu Gheorghe in parcarea Arenei Sepsi, nu a mai avut loc, deoarece nu avea autorizație de funcționare. Parcul de Distracții de langa Arena era operat de Sepsi ReKreativ SA. Aici erau așteptați nu numai operatori de jocuri, ci și intreprinzatori care sa asigure in aceasta locație a Zilelor Sfantu Gheorghe alimentația publica, amenajand totodata și serviciul de rotiserie și raftul cu bauturi de tip open bar. […] Articolul Anulat din cauza lipsei autorizației de funcționare apare prima data in Mesagerul de Covasna .