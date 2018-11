Antreprenorul care construieste din banii lui un bulevard in Timisoara: Care e intelegerea cu Primaria Cu un buget de 1,5 milioane de euro, un investitor privat construieste un bulevard cu doua benzi pe sens in Timisoara.



"Bunul samaritean" este antreprenorul Ovidiu Sandor, care s-a saturat sa astepte dupa autoritati, asa ca a preluat fraiele: "E normal ca noile proiecte intr-un oras sa aduca beneficii si comunitatii. Am ajuns la aceasta abordare in urma unui dialog pe care l-am avut cu primaria", a spus acesta, citat de StirileProTv.ro.



Pana acum, a fost turnat asfalt pe o distanta de 300 de metri, pe care omul de afaceri i-a cedat Primariei.

Sursa articol si foto: business24.ro

